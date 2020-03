"Prezes Jacek Kurski stwierdził, że media publiczne są ważniejsze od niego. Dziękuję mu za to stwierdzenie" - stwierdził w rozmowie z Onetem europoseł Adam Bielan. "Rozumiem decyzję Jacka Kurskiego o podaniu się do dymisji" - dodał.

Adam Bielan / Mateusz Marek / PAP

Prezydent Andrzej Duda ogłosił w piątek, że podpisał nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Tego samego dnia szef TVP Jacek Kurski poinformował, że oddaje się do dyspozycji prezydenta. Kwestię jego odwołania ma do poniedziałku rozstrzygnąć Rada Mediów Narodowych.



Pan prezydent na konferencji powiedział, że chce obniżyć napięcia polityczne wokół mediów publicznych. Ustawa wzbudzała określone kontrowersje. Kontrowersje wzbudzał również prezes TVP - tłumaczył w rozmowie z Onetem Adam Bielan.



Media publiczne są dla naszego obozu ważne - w przeciwieństwie do obozu Platformy Obywatelskiej, który, jak wiemy, wielokrotnie myślał o prywatyzacji telewizji - przekonywał europoseł w rozmowie z Onetem. W sprawie szczegółów odwołania Jacka Kurskiego wiem tyle, co dziennikarze - zapewnił Bielan.