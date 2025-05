Przepisy w sprawie stwierdzania zgonów mają zostać zmienione. Projekt Ministerstwa Zdrowia zakłada m.in. wprowadzenie elektronicznej karty zgonu, karty urodzenia oraz karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.

Akt zgonu / Arkadiusz Ziółek / East News

Ministerstwo Zdrowia planuje zmiany w przepisach dotyczących stwierdzania zgonów.

Wprowadzenie elektronicznej karty zgonu, karty urodzenia oraz karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.

Celem zmian jest uporządkowanie procedur związanych ze stwierdzaniem zgonu i jego dokumentowaniem.

Projekt ustawy ma na celu ujednolicenie i aktualizację przepisów, uwzględniając również zasady dotyczące żołnierzy i osób cywilnych za granicą.

Elektroniczna dokumentacja ma zwiększyć bezpieczeństwo danych i przyspieszyć ich przetwarzanie.

Przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III lub IV kwartał 2025 r.

Zobacz również: Sejm podjął decyzję w sprawie zasiłku pogrzebowego

Celem projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw przygotowanego przez resort zdrowia jest wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących procedury stwierdzania zgonu i jego dokumentowania.

Obecnie są one zapisane w ustawie z 2011 r. o działalności leczniczej wyłącznie w odniesieniu do pacjentów, których zgon nastąpił w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych. Natomiast do osób zmarłych w innych miejscach zastosowanie mają archaiczne przepisy ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Jak podkreślił resort - powstały one w zupełnie innej rzeczywistości prawnej, organizacyjnej i są obecnie nieadekwatne do stanu stosunków społecznych oraz prawnych.

Projekt ustawy zawiera rozwiązania dotyczące stwierdzania, dokumentowania i rejestracji zgonów, w tym wprowadzenie elektronicznej karty zgonu, karty urodzenia oraz karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu oraz określenia odpowiedzialności i zakresu czynności związanych ze stwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów, a także pozyskiwania pełnej i wiarygodnej informacji na temat przyczyn zgonów.

Resort zdrowia zamierza też uregulować zagadnienia związane z funkcjonowaniem lekarza koronera w przypadku konieczności stwierdzania zgonu osoby w sytuacji trudności we wskazaniu lekarza leczącego.

Projekt odnosi się też do stwierdzania zgonu oraz sporządzania dokumentacji zgonu w trakcie realizacji zadań przez Sił Zbrojne RP poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku śmierci żołnierzy albo osób cywilnych pracujących w składzie polskich kontyngentów wojskowych.

Projektowane przepisy obejmują również wprowadzenie spójnych systemowo regulacji odnoszących się do karty zgonu, karty urodzenia oraz karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, które to dokumenty będą stanowiły elektroniczną dokumentację medyczną.

Resort zdrowia ocenił, że efektem wprowadzonych rozwiązań będzie przede wszystkim istnienie jednoznacznej podstawy prawnej w obszarze zagadnień objętych projektem ustawy, w tym również w odniesieniu do zgonów w szczególnych okolicznościach.

Według MZ wprowadzenie elektronicznej dokumentacji w zakresie urodzeń i zgonów przyczyni się również do zmniejszenia ryzyka pozyskania danych medycznych przez osoby nieuprawnione oraz szybsze ich opracowanie na potrzeby statystyki publicznej.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci lub czwarty kwartał 2025 r.