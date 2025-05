Już jutro uczniowie ósmych klas przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów w swojej edukacji. Co można zabrać na salę, a jakie przedmioty są całkowicie zakazane? To właśnie znajomość tych zasad pozwala uniknąć stresujących sytuacji i nieprzyjemnych niespodzianek w dniu egzaminu ósmoklasisty. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przebiegu egzaminu ósmoklasisty w 2025 roku oraz praktyczne wskazówki, które pomogą dobrze przygotować się do tego wyzwania.

Egzamin ósmoklasisty to jeden z najważniejszych momentów w edukacji każdego ucznia. Od jego wyniku zależy często wybór wymarzonej szkoły średniej / Piotr Hukalo / East News Jak wygląda egzamin ósmoklasisty? Egzamin ósmoklasisty w 2025 roku odbędzie się w połowie maja, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Uczniowie przystąpią do testów w trzech kolejnych dniach: 13, 14 i 15 maja. 13 maja 2025 r. (wtorek) - język polski

- język polski 14 maja 2025 r. (środa) - matematyka

- matematyka 15 maja 2025 r. (czwartek) - język obcy nowożytny Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9:00 rano, jednak uczniowie powinni pojawić się w szkole znacznie wcześniej, aby spokojnie zająć miejsce w sali i wysłuchać ostatnich instrukcji od nauczycieli. Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego nowożytnego 90 minut. W przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas ten może zostać wydłużony. Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2025 zostaną ogłoszone 2 lipca, a ich uzyskanie jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej i rekrutacji do wybranej szkoły średniej. Tego dnia uczniowie będą mogli sprawdzić swoje wyniki online na indywidualnych kontach w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Ucznia), a także otrzymają zaświadczenia o wynikach w szkołach. Zobacz również: ​Egzamin ósmoklasisty 2025. Jak i kiedy sprawdzić wyniki? Terminy egzaminów są jednakowe dla wszystkich uczniów w Polsce, a ewentualne zmiany lub dodatkowe terminy dotyczą wyłącznie osób, które z ważnych powodów nie mogły przystąpić do egzaminu w maju. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu i organizacji egzaminu można znaleźć na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czego nie wolno wnosić na egzamin? Egzamin ósmoklasisty to jeden z najważniejszych momentów w edukacji każdego ucznia szkoły podstawowej. Odpowiednie przygotowanie do tego wydarzenia obejmuje nie tylko naukę, ale także znajomość zasad obowiązujących podczas egzaminu. Jednym z kluczowych aspektów jest to, co można, a czego nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną. Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, w tym nawet unieważnienia egzaminu. Zobacz również: Jakich błędów uniknąć, przygotowując się do egzaminu? Przedmioty zakazane na egzaminie ósmoklasisty Przed wejściem na salę egzaminacyjną warto dokładnie sprawdzić, co można mieć przy sobie, a co należy zostawić w domu lub w szkolnej szatni. Przepisy dotyczące egzaminu ósmoklasisty są bardzo precyzyjne i nieprzestrzeganie ich może skutkować poważnymi konsekwencjami. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) oraz szkoły jasno określają, jakie przedmioty są zabronione podczas egzaminu. Oto najważniejsze z nich: 1. Urządzenia elektroniczne Telefony komórkowe, smartwatche, tablety, odtwarzacze muzyki, słuchawki, kalkulatory (z wyjątkiem egzaminu z matematyki, gdzie dozwolony jest tylko prosty kalkulator, jeśli szkoła go udostępnia).

Każde urządzenie umożliwiające komunikację lub przechowywanie informacji. 2. Notatki i materiały pomocnicze Wszelkiego rodzaju ściągi, kartki z notatkami, książki, podręczniki, słowniki (z wyjątkiem języka polskiego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jeśli mają takie prawo). 3. Przybory niezgodne z wytycznymi Kolorowe długopisy, zakreślacze, korektory, ołówki (z wyjątkiem rysunków technicznych), linijki z nadrukowanymi wzorami matematycznymi.

Dozwolone są wyłącznie: długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, linijka (na matematyce), cyrkiel, ekierka, kątomierz. 4. Jedzenie i napoje Wnoszenie jedzenia i napojów jest zabronione, chyba że uczeń posiada zaświadczenie lekarskie o konieczności spożywania posiłków lub picia w trakcie egzaminu (np. cukrzyca). 5. Maskotki, zabawki, przedmioty rozpraszające Maskotki, breloczki, zabawki, fidget spinnery i inne przedmioty, które mogą rozpraszać uwagę lub być uznane za niedozwolone. Co można mieć na stoliku podczas egzaminu ósmoklasisty? Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na egzamin ósmoklasisty uczeń może wnieść wyłącznie: Długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem (zaleca się zabranie co najmniej dwóch na wypadek awarii).

Na egzamin z matematyki dodatkowo: linijkę, cyrkiel, ekierkę, kątomierz.

W uzasadnionych przypadkach (np. uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) - inne przybory lub pomoce, jeśli zostały wcześniej zatwierdzone przez dyrektora szkoły.

Chusteczki higieniczne.

Woda w przezroczystej butelce (jeśli szkoła na to pozwala). Wszystkie przybory powinny być pozbawione jakichkolwiek napisów, wzorów czy notatek, które mogłyby być uznane za niedozwoloną pomoc. Zasady zachowania podczas egzaminu Podczas egzaminu ósmoklasisty obowiązują jasno określone zasady zachowania, które mają zapewnić uczciwość i sprawny przebieg testu. Każdy uczeń zajmuje miejsce przy osobnym stoliku, co minimalizuje ryzyko ściągania i sprzyja skupieniu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach możliwe jest opuszczenie sali egzaminacyjnej, jednak wyłącznie za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego. W takiej sytuacji należy mieć pewność, że nie dojdzie do kontaktu z innymi osobami ani korzystania z niedozwolonych materiałów. Warto również pamiętać, że członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących treści zadań ani ich komentować - wszelkie wątpliwości uczeń musi rozstrzygnąć samodzielnie. Nad prawidłowym przebiegiem czuwa zespół nadzorujący, w którym musi być co najmniej jeden nauczyciel z innej szkoły. Nauczyciele przedmiotu, z którego odbywa się egzamin, nie mogą być członkami tego zespołu.

Co grozi za złamanie zasad? Złamanie zasad podczas egzaminu ósmoklasisty niesie ze sobą poważne konsekwencje. Wniesienie na salę egzaminacyjną zakazanych przedmiotów może oznaczać: Unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.

Koniecznością przystąpienia do egzaminu w kolejnym terminie.

W skrajnych przypadkach - powiadomieniem rodziców i dyrekcji szkoły.