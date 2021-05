W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś ocenił, że to Mariusz Kamiński - szef resortu spraw wewnętrznych i administracji - "rozdaje karty" i w jakimś sensie rządzi Polską. "Wiem, że Kamiński zajmował się mną od 2018 r. On i różni funkcjonariusze, którzy są powiązani z układami mafijnymi, bo przecież nikt po 1990 r. porządnie tych służb nie zweryfikował" - zauważył. "Myślę, że zbierane są haki na każdego, na wszelki wypadek" - dodał.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś / NIK /

W rozmowie z "DGP" Marian Banaś był pytany o rzekomą słabość do zbierania haków lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy lubi, natomiast wiem na pewno, że te haki Kamiński zbiera, a co z nimi robią, to kwestia domyślna - oparł szef NIK. Wspominał też spotkanie m.in. z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego - na którym usłyszał, że lepiej dla Polski i PiS-u byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska. Powiedziałem: panowie, jestem legalnie wybranym prezesem i zamierzam nim być do końca kadencji - relacjonował.

Banaś w wywiadzie dla "DGP" ocenił, że PiS przypisuje sobie jego sukcesy. Do dziś się tym chwalą: uszczelniliśmy system podatkowy. Oczywiście mojego nazwiska nie podają - zauważył. W rozmowie odniósł się też do faktu, że nazywany jest "pancernym Marianem".



Pani sugeruje, że ja mógłbym iść na jakieś układy, czegoś bym nie zrobił, był elastyczny. Otóż nie, nie byłbym. Takie rzeczy w moim przypadku nie wchodzą w rachubę. Również z tego powodu mówią o mnie "pancerny Marian" - tłumaczył szef NIK.



13 maja prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zaprezentował raport dotyczący przygotowań do wyborów korespondencyjnych Prezydenta RP, które miały się odbyć 10 maja 2020 r. Według NIK nie było podstaw prawnych do tego, żeby prezes Rady Ministrów wydawał jakiekolwiek polecenia Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych związane z wykonaniem i realizacją wyborów prezydenckich 10 maja ub.r. Izba skierowała do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z organizacją wyborów przez zarządy Poczty Polskiej i PWPW.