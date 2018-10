Poznański Sąd Apelacyjny ogłosi wyrok w sprawie rekordowego odszkodowania dla ofiary księdza pedofila. Nie był to jednak jedyny ważny wyrok, który zapadł we wtorek. W Krakowie zapadł sąd zakazał Dominikowi Tarczyńskiemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o Bogdanie Wencie, a w Warszawie sąd odmówił odroczenia wykonania wyroku skazującego Marka Falentę nazywanego „mózgiem” afery podsłuchowej. Ważne rzeczy działy się również poza salami sądowymi: na Bałtyku doszło do awarii promu z 335 osobami na pokładzie, a mistrzowie świata w siatkówce zostali uhonorowani wysokimi odznaczeniami państwowymi. W Warszawie odbył się protest policjantów.To wydarzenia, którymi żyły Polska i świat we wtorek. Najważniejsze wydarzenia zebraliśmy dla Was w naszym zestawieniu!

