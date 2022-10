Jak dowiedział się reporter RMF FM, w nocy doszło do uszkodzenia podmorskiego kabla SwePol Link, przesyłającego prąd do Polski. Awarię wykryto w szwedzkiej stacji na lądzie. Szwedzi przekonują, że do północy uporają się z awarią. Co ciekawe, z awarią prądu zmaga się dziś także duńska wyspa Bornholm.