Po awarii kolektorów doprowadzających ścieki do stołecznej oczyszczalni "Czajka", do Wisły trafia 3 tys. litrów nieczystości na sekundę - poinformowały w środę Wody Polskie. Według szacunków od momentu zrzutu, ścieki dotrą do Płocka po 84 godz., a do Torunia po 142 godz. czytaj więcej