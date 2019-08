We środę dowiedzieliśmy się o dużej awarii w oczyszczalni ścieków w stolicy. Mogło dojść do pęknięcia głównej rury, która doprowadza nieczystości z lewej strony Wisły do oczyszczalni ścieków Czajka po prawej stronie. Przez awarię ścieki wpadają teraz bezpośrednio do rzeki. Trwa spór o publikację list poparcia do KRS. Jak przyznał w rozmowie z RMF FM sędzia Leszek Mazur, wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie powinien pozwolić na ujawnienie list. Spór trwa również w Wielkiej Brytanii, tam chodzi o brexit. Rząd złożył wniosek o zawieszenie obrad parlamentu, na co dziś zgodziła się królowa Elżbieta II. Zawieszenie obrad parlamentu skróci czas, jaki opozycja będzie miała do dyspozycji, by przeprowadzić działania mające na celu zablokowanie bezumownego brexitu. Sprawdźcie co jeszcze zdarzyło się we środę!

