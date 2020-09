Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk polecił prezesowi Wód Polskich Przemysławowi Dacy nieodpłatnie przekazać władzom Warszawy rurociągi, które w zeszłym roku służyły do wybudowania awaryjnego przesyłu - poinformował w czwartek resort.

Awaria "Czajki" / Leszek Szymański / PAP

Powodem decyzji jest obawa przed przedłużeniem się procedur sprzedaży i potrzeba ratowania Wisły zagrożonej prowadzonym zrzutem ścieków do rzeki.

W związku z tym, że procedury sprzedaży mogłyby się przedłużać, minister Marek Gróbarczyk polecił prezesowi Wód Polskich nieodpłatnie przekazać władzom stolicy rurociągi, które w zeszłym roku służyły do wybudowania awaryjnego rozwiązania. Trzeba jak najszybciej ratować Wisłę - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę.

We wtorek w kancelarii premiera odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego. Po jego zakończeniu szef KPRM Michał Dworczyk potwierdził, że zapadła decyzja, iż wojsko zbuduje tymczasowy most pontonowy na Wiśle, który - podobnie jak przy zeszłorocznej awarii - będzie podtrzymywał alternatywny rurociąg odprowadzający ścieki do "Czajki".