Do dwóch tragedii doszło w miniony weekend na autostradzie A2. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku zawinił kierowca jadący pod prąd. "Najczęściej do takich zdarzeń dochodzi w nocy, kiedy można pomylić wjazd ze zjazdem; w sytuacji, kiedy kierowca rzadko korzysta z rozbudowanych węzłów drogowych" - mówił w rozmowie z Bogdanem Zalewskim na antenie Radia RMF24 Marek Konkolewski, były inspektor policji, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Śmiertelny wypadek na A2 / Policja Żyrardów /

Na autostradzie A2 w niedzielę w pobliżu Strykowa doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wypadku na jezdni w kierunku Warszawy zginęła 66-letnia kobieta, która jechała autostradą pod prąd. To kolejna tragedia na tej trasie - dzień wcześniej, w sobotę wieczorem między Wiskitkami a Skierniewicami na jezdni w kierunku Poznania zderzyły się dwa auta. Zginął wówczas jadący pod prąd 65-letni kierowca, a dzień później, w szpitalu, 48-letni kierowca drugiego auta. Jak to możliwe, że wciąż dochodzi do takich sytuacji, że ktoś na drodze ekspresowej czy autostradzie jedzie pod prąd?

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kolejna tragedia na A2 z udziałem samochodu jadącego pod prąd

Najczęściej do tych zdarzeń drogowych doprowadzają starsi kierowcy, seniorzy, którzy nie mają tak dużego obycia, jeżeli chodzi o korzystanie z dużych węzłów komunikacyjnych. Najczęściej też dochodzi do nich w nocy, kiedy można pomylić wjazd ze zjazdem, w sytuacji, kiedy taka osoba rzadko korzysta z rozbudowanych węzłów - mówił na antenie internetowego Radia RMF24 Marek Konkolewski - ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak wymieniał gość Bogdana Zalewskiego, na podjęcie złej decyzji i wybranie złego pasa mają też wpływ: nieznajomość terenu, zamyślenie, zmęczenie czy znużenie, które wpływają na naszą koordynację psychofizyczną. Zwłaszcza w nocy.

Jeżeli już popełnimy błąd i pomylimy wjazd z wyjazdem, to sytuacja staje się wręcz dramatyczna - podkreśla gość Radia RMF24. Przed wjazdem na zły pas w oczy powinna nam się rzucić duża, żółta tablica z ostrzeżeniem "stop, zły kierunek". Takie sukcesywnie montowane są przy trasach przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Co zrobić w sytuacji, kiedy już ostatecznie znajdziemy się na drodze, jadąc pod prąd?



Na pewnie nie jechać w ten sposób do najbliższego zjazdu - podpowiada nasz gość. Najlepiej, jak przekonuje, jest się zatrzymać na pasie rozdzielającym lub poboczu, nie utrudniając jazdy innym kierowcom i zadzwonić pod 112, tłumacząc, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Policja pomoże nam "wydostać się z pułapki".

Obojętni nie mogą pozostawać także inni uczestnicy ruchu. Widząc osobę jadącą pod prąd powinniśmy przede wszystkim bezpiecznie ją wyminąć, ale także poinformować służby o zaistniałej sytuacji.

"Polskie autostrady to jest top"

Czy zjazdy i wjazdy na polskie trasy ekspresowe i autostrady są wystarczająco dobrze oznakowane? Zawsze mówiono, że autostrady są najlepsze w Niemczech. Myślę, że najlepsze są w Hiszpanii, ale Polskie autostrady to jest top - mówił Marek Konkolewski.

Jak przekonuje ekspert, nie można tu doszukiwać się powodu tragicznych wypadków, bo oznaczenia są wystarczające i wykonane prawidłowo. My żyjemy już w czasach, gdzie autostrady i drogi ekspresowe w Polsce stają się standardem. Polskie autostrady i drogi ekspresowe, dwujezdniowe należą do ścisłej czołówki, jeżeli chodzi o stan techniczny i oznakowanie tych dróg w Europie - dodał.

Jednak jak podkreśla, nawet najlepsza infrastruktura i oznakowanie nie zawsze są w stanie zapobiec ludzkiemu błędowi, zwłaszcza przy dopuszczalnej na autostradzie prędkości 140 km/h, kiedy to pokonujemy niemal 40 metrów na sekundę.