Policja szuka napastnika, który w czasie kłótni na parkingu przed hurtownią budowlaną w Szczecinku ugodził nożem jedną osobę. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Według wstępnych ustaleń, osobowe audi i biały bus jechały, jeden za drugim. Kierowcy tego drugiego bardzo się spieszyło, chciał wyprzedzić audi, ale nie miał takiej możliwości. Okazało się, że obaj panowie mają ten sam cel podróży i zatrzymali się przed hurtownią budowlaną w Szczecinku - relacjonowała asp. Anna Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku. Kierujący busem miał wyjść, otworzyć drzwi audi i zacząć wymianę zdań z siedzącym za jego kierownicą. Ta rozmowa zakończyła się ugodzeniem nożem kierowcy audi - dodała.

Poszkodowany otrzymał cios w klatkę piersiową. Do czasu przyjazdu karetki, która przetransportowała go do szpitala, pomocy udzielali mu pracownicy i klienci hurtowni.



Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Jest poszukiwany przez policję - podała asp. Matys. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono monitoring.