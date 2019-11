Strzały padły po południu na London Bridge w stolicy Wielkiej Brytanii. Mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował przechodniów. Ci obezwładnili go i zabrali broń. Napastnika następnie zastrzeliła policja. Według ustaleń śledczych, atak miał podłoże terrorystyczne. Wiele osób zostało rannych.

Policja w rejonie miejsca zdarzenia / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Do ataku doszło około godz. 14 czasu lokalnego (godz. 15 czasu polskiego). Nie znane są na razie dokładne okoliczności, jednak według ustaleń policji i dziennikarzy, mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował przechodniów na London Bridge, znajdującym się w samym sercu stolicy Wielkiej Brytanii.

Kilka postronnych osób rzuciło się na mężczyznę. Media opisują to jako wielki akt odwagi - napastnik bowiem był nie tylko uzbrojony w nóż, ale miał na sobie coś, co przypominało pas z materiałami wybuchowymi. Przechodnie wyrwali mężczyźnie broń. Do akcji wkroczyła policja, która obawiając się eksplozji, zastrzeliła agresora. Napastnik zginął na miejscu.

Jedna z mieszkanek Londynu w rozmowie z BBC opowiada, że w momencie ataku była w autobusie, który przejeżdżał przez most. Nagle zatrzymaliśmy się, było zamieszanie. Spojrzałam przez okno i zobaczyłam trzech policjantów nad mężczyzną. Wyglądało jakby miał coś w ręku, ale nie jestem pewna. Jeden z funkcjonariuszy go postrzelił - mówi.



Dwie osoby zaatakowane przez napastnika zginęły. Kilka innych zostało rannych, jednak nieznana jest dokładna liczba. “The Guardian" pisze o “przynajmniej 10 osobach".

Rzekome materiały wybuchowe, które miał z sobą napastnik, okazały się na szczęście atrapami. W mediach społecznościowych pojawiały się także informacje o eksplozji na Borough Market, znajdującym się nieopodal London Bridge. Informacje te się jednak nie potwierdziły - rejon był ewakuowany ze względu na atak na moście, a nie osobne zdarzenie.

Policja bada okoliczności zdarzenia na London Bridge. Komisarz Neil Basu poinformował, że atak miał podłoże terrorystyczne. Nic więcej jednak nie wiadomo.

W związku z atakiem premier Boris Johnson przerwał trwającą kampanię wyborczą i udał się na Downing Street, by zapoznać się ze szczegółami zdarzenia.

W 2017 roku na London Bridge również doszło do ataku terrorystycznego. Trzech zamachowców wjechało w przechodniów samochodem, a następnie zaatakowało ich nożami. Zginęło wówczas osiem osób, a 48 zostało rannych. Dżihadystyczne Państwo Islamskie poinformowało wówczas, że bojownicy należeli do ich organizacji.