Za łapówki mieli fałszować dokumenty i pośredniczyć w załatwianiu spraw. Dwóch funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zostało aresztowanych na wniosek Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Usłyszeli w sumie 22 zarzuty dotyczące przekroczenia uprawnień oraz niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dwie inne osoby, których dotyczy śledztwo, dostały zarzut składania fałszywych zeznań.

Na wniosek prokuratora Wielkopolskiego pionu PZ PK dwóch funkcjonariuszy KAS trafiło o aresztu / Darek Delmanowicz / PAP

Część spośród 22 zarzutów dotyczy przekroczenia przez funkcjonariuszy uprawnień i niedopełniania obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Funkcjonariusze mieli fałszować dokumenty podczas kontroli skarbowej. Jak informuje prokuratura - podczas prowadzonych kontroli zatrzymani powoływali się na wpływy w Urzędzie Skarbowym we Wrześni.

Postawione zarzuty dotyczą też przyjmowania korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym.

Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia.



Dwie pozostałe zatrzymane osoby to mieszkańcy powiatu Wrzesińskiego. Podejrzane są one o składanie fałszywych zeznań w postępowaniu podatkowym. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.



Funkcjonariusze KAS trafili do aresztu. Dwie pozostałe osoby otrzymały nadzór policyjny oraz zakaz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.