27-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa kobiety, którą ranną znaleziono przy drodze pod Piasecznem, trafił do aresztu na trzy miesiące - poinformował rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie nadkom. Jarosław Sawicki.

27- latek, który zaatakował nożem kobietę trafił do aresztu / Darek Delmanowicz / PAP

Nadkom. Sawicki powiedział, że mężczyznę w piątek zatrzymali kryminalni z Piaseczna w mieszkaniu na warszawskich Bielanach. 27-latek nie chciał otworzyć drzwi, ale poddał się, gdy zagrożono użyciem siły. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.



Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Piasecznie. Nadkom. Sawicki poinformował, że 27-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.



Ranną kobietę w średnim wieku znaleziono w piątek, ok. godz. 14 przy ulicy Prostej, przed skrzyżowaniem z ulicą Sarenki w Kawęczynku w powiecie piaseczyńskim na Mazowszu. Była zakrwawiona, miała rany kłute i cięte. Jako pierwsi na miejscu pojawili się policjanci z Konstancina-Jeziorny. Podtrzymywali czynności życiowe u poszkodowanej i wezwali śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którym została zabrana do szpitala. Jest w ciężkim stanie.