​Na trzy miesiące trafił do aresztu 45-letni mieszkaniec Nowej Soli (Lubuskie), któremu zarzucono usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad konkubiną. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie - poinformowała Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Ustalono, że mężczyzna pokłócił się z pokrzywdzoną, pobił ją, a następnie ranił nożem. Ma on zakaz zbliżania się do kobiety. 45-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i znęcania się nad konkubiną, za co może mu grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności - powiedziała Sęczkowska.

Mężczyźnie zarzucono, że w minioną środę (19 września) w Nowej Soli uderzył nożem 44-letnią konkubinę, powodując przecięcie skóry w okolicach szyi oraz kilkakrotnie uderzył głową pokrzywdzonej o betonowy murek.



Kobieta zdołała uciec dzięki pomocy sąsiadów. Następnie pogotowie zabrało ją do szpitala, gdzie lekarze udzieli jej pomocy. Policjanci szybko zatrzymali podejrzanego - był to konkubent pokrzywdzonej.



Sęczkowska przekazała, że był on karany za inne przestępstwa, w tym przeciwko życiu i zdrowiu.

(ph)