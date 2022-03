Solidarni z Ukrainą – STOP WOJNIE! – pod takim hasłem w piątek odbędzie się odbędzie się demonstracja antywojenna i wsparcia dla Ukrainy. Początek o godz. 19.00 na Piotrkowskiej 143 w Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Mija już niestety miesiąc od haniebnej decyzji Putina. Przez tego człowieka giną niewinni ludzie, a tym bardziej niewinne dzieci. Nie możemy na to pozwolić jako sąsiedzkie Państwo. To są nasi bracia i siostry! - piszą organizatorzy demonstracji w mediach społecznościowych. Dlatego, spotkajmy się wszyscy by powiedzieć głośnym okrzykiem STOP PUTIN! STOP WAR! Weźcie ze sobą flagi Ukrainy i flagi Polski by pokazać; że Polska wspiera Ukrainę - apelują.

Organizatorami wydarzenia są: Ogólnopolski Strajk Obywatelski, Tak dla Łodzi, Partia Zieloni, Marcin Maziarz i Niepokorni Obywatele.

Link do Wydarzenia: https://www.facebook.com/events/275448968107525/

На жаль, з моменту ганебного рішення Путіна пройшов місяць.

Через цю людину гинуть невинні люди, а тим більше невинні діти.

Ми не можемо цього допустити як сусідська держава.

Це наші брати і сестри!

Тому давайте всі зустрінемося, щоб гучним криком СТОП ПУТІНА сказати! ЗУПИНИ ВІЙНУ!

Візьміть з собою прапори України та прапори Польщі, щоб показати; що Польща підтримує Україну.

Зустрінемось 25.03.2022 о 19:00 вул. Пьотрковська 143.