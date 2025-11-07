Zorza polarna w Polsce może wystąpić 7 listopada. "SWPC prognozuje wystąpienie silnej burzy magnetycznej klasy G3 dziś wczesnym popołudniem czasu polskiego. Głęboko wierzę, że może to się przeciągnąć do wczesnego wieczoru w Polsce" - poinformował popularyzator astronomii, autor portalu "Z głową w gwiazdach" Karol Wójcicki.

/ JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS/Polska Press/East News / East News

7 listopada w Polsce jest spora szansa na zobaczenie zorzy polarnej, związanej z silną burzą geomagnetyczną, która potrwa do 8 listopada.

Zorza może być widoczna szczególnie z dala od miejskich świateł na północy i wschodzie Polski.

Najlepszy czas na obserwację to wieczór, noc lub nawet ranek - na niebie mogą pojawić się kolorowe smugi w zielonych i czerwonych odcieniach.

Karol Wójcicki z "Z głową w gwiazdach" będzie transmitował na żywo obserwację.

W niebo warto też spoglądać ze względu na maksimum roju meteorów Południowe Taurydy, które wywołały sygnały o "spadających obiektach". Więcej o tym - i nie tylko - możesz przeczytać na RMF24.pl .

Zorza polarna w Polsce - listopad 2025

7 listopada w Polsce istnieje bardzo duża szansa na pojawienie się zorzy polarnej. To zjawisko jest związane z silną burzą geomagnetyczną. Alert zorzowy obowiązuje do 8 listopada. Eksperci twierdzą, że zorza polarna może być widoczna nawet w centralnej i południowej Polsce. Zjawisko to jest efektem uderzenia koronalnego wyrzutu masy (CME) ze Słońca.

Serwis nocneniebo.pl informuje, że niepewność czasowa uderzenia CME wynosi około sześciu godzin, co oznacza, że zorza może pojawić się zarówno wieczorem, jak i w nocy, a jeśli nie wtedy, to nawet nad ranem. Najlepsze warunki do obserwacji zorzy polarnej będą z dala od miejskich świateł, na północy i wschodzie kraju. Zjawisko to może być widoczne gołym okiem jako kolorowe smugi i łuki na niebie, najprawdopodobniej w odcieniach zieleni i czerwieni.

W mediach społecznościowych pojawiły się alerty zorzowe, zachęcające do obserwacji nieba. Autorem jednego z nich jest Karol Wójcicki z profilu "Z głową w gwiazdach", który od godz. 16:30 będzie prowadził transmisję na żywo.

"SWPC prognozuje wystąpienie silnej burzy magnetycznej klasy G3 dziś wczesnym popołudniem czasu polskiego. Głęboko wierzę, że może to się przeciągnąć do wczesnego wieczoru w Polsce. Mój plan na wieczór? Od razu po zmierzchu ustawiam się w terenie i będę z kamerami monitorował północny horyzont. Wydaje mi się, że to wcale nie taki głupi pomysł, biorąc pod uwagę, że mamy piąteczek i naprawdę dobre prognozy na dzisiejszą noc" - napisał Karol Wójcicki.

Wideo youtube