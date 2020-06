Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło w niedzielę alert związany z intensywnym deszczem, burzami z gradem i silnym wiatrem również w woj. podkarpackim, opolskim oraz części województwa dolnośląskiego. Wcześniej alert uruchomiono na Śląsku i w Małopolsce.

Usuwanie wody po zalaniu w szpitalu w Szczyrzycu / Grzegorz Mamot / PAP

"Uwaga! Dziś (21.06) w ciągu dnia i w nocy prognozowane intensywne opady deszczu, burze z gradem i silny wiatr Możliwe podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - ostrzegło RCB na Twitterze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by mieszkańcy województw: małopolski, śląskiego, podkarpackiego, opolskiego i części województwa dolnośląskiego zabezpieczyli przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Radzi również, by w trakcie burzy zostać w domu, a jeśli to nie jest możliwe, by znaleźć bezpieczne schronienie. Zaznaczono również, by przygotować się na możliwe podtopienia.



O skutkach burz, które w niedzielę przechodzą przez Polskę dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz poinformował na Twitterze. Jak zaznaczył od północy do godz. 12.30 strażacy w związku z pogodą przeprowadzili 571 interwencji. Najwięcej w województwach: małopolskim (290) oraz śląskim (64).



Zastępca dyrektora Rządowego centrum Bezpieczeństwa poinformował również, że aktualnie bez dostaw prądu pozostaje 1968 odbiorców. Najwięcej w województwach: małopolskim (1397) i łódzkim (464). Dodał, że naprawy trwają.

