Polskie służby poszukują czterech kolejnych osób w związku z aktami dywersji na kolei - informuje Onet, powołując się na swoje źródła. To Ukraińcy, którzy przebywają w naszym kraju - podaje portal.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika / Przemysław Piątkowski / PAP

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń Onetu, dwaj obywatele Ukrainy, którzy na zlecenie Rosjan dokonali aktów dywersji na polskiej kolei, nie działali sami.

Według źródeł portalu, polskie służby namierzyły jeszcze ich czterech współpracowników. Wszyscy z nich są narodowości ukraińskiej i przebywają na terenie Polski. Policja zna ich tożsamość i adresy - dowiedział się nieoficjalnie portal.

Dwa akty dywersji. Premier wskazuje odpowiedzialnych

Do dwóch aktów dywersji doszło w ostatnich dniach na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk. W miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

/ PAP

We wtorek premier Donald Tusk przekazał, że za akt dywersji na kolei odpowiada dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami . Jak dodał, polskie służby i prokuratura mają wszystkie dane tych osób oraz utrwalone ich wizerunki. Jednocześnie zaznaczył, że osoby te tuż po zamachu opuściły teren Polski przez przejście graniczne w Terespolu.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE

We wtorek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r. trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

Stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Wprowadzany był już dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-CRP).

CHARLIE - trzeci stopień alarmowy - oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System jest czterostopniowy - ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) - i tak samo dla cyberprzestrzeni - ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.