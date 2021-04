Trwa akcja służb na Lotnisku Chopina w Warszawie. Powodem jest anonimowe zgłoszenie o alarmie bombowym. "Ładunek wybuchowy miałby znajdować się na pokładzie samolotu PLL LOT, który do stolicy przyleciał z Kijowa" - przekazał rzecznik lotniska Piotr Rudzki.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Jako pierwszy informację o alarmie bombowym podał Polsat News.



Do lotniska wpłynęła anonimowa informacja - tak samo jak w Wielkanoc - o tym, że na pokładzie samolotu może być bomba. Tak samo, jak tydzień temu, służby lotniskowe podjęły działania, żeby to sprawdzić. Nie możemy lekceważyć żadnego sygnału - poinformował rzecznik portu Piotr Rudzki.



Jak przekazał, ładunek wybuchowy miałby znajdować się na pokładzie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, który do stolicy przyleciał z Kijowa.



W Wielkanoc z powodu możliwej bomby na pokładzie, z samolotu na Okęciu ewakuowano ponad 100 osób. Samolot leciał ze Stambułu do Warszawy. Należał do tureckich linii Turkish Airlines. Wówczas informacja okazała się nieprawdziwa.