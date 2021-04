"Służby na Lotnisku Chopina w Warszawie otrzymały informację o tym, że na pokładzie jednego z samolotów może być ładunek wybuchowy. Ewakuowano ponad 100 pasażerów" - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec-Janas. Służby przeszukały maszynę, ale niczego nie znalazły. „To był fałszywy alarm” – przekazał późnym wieczorem Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie.

Służby sprawdzają samolot na lotnisku w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

W niedzielę wieczorem na Lotnisku Chopina służby otrzymały informację, że na pokładzie jednego z samolotów może być ładunek wybuchowy. Maszyna do Warszawy leciała ze Stambułu.

Należy do tureckich linii Turkish Airlines - przekazała Dagmara Bielec-Janas, rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

/ Paweł Supernak / PAP/EPA

Polsatnews.pl pisze, że samolot około godz. 18 wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie. Maszynę służby miały skierować na boczne miejsce płyty postojowej.

Z samolotu ewakuowano ponad 100 osób - pasażerów i załogi.

Później do akcji wkroczyli pirotechnicy, którzy sprawdzili maszynę pod kątem bezpieczeństwa.

Wszczęto rutynowe procedury z związku z tym - przekazała rzeczniczka prasowa Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Dagmara Bielec-Janas, dodając, iż z jej informacji wynika, że nie znaleziono wówczas żadnego niebezpiecznego przedmiotu, ładunku czy czegoś podobnego.

Wszystko zmierza ku temu, że był to anonimowy żart - poinformowała. Do samolotu wpuszczony został także pies, który sprawdził maszynę pod kątem substancji wybuchowych i niebezpiecznych.

Akcja na lotnisku zakończyła się po kilku godzinach.

Nie znaleziono żadnej bomby - poinformował późnym wieczorem Piotr Rudzki, rzecznik prasowy Lotniska Chopina w Warszawie.

Na szczęście był to fałszywy alarm, aczkolwiek jest to strasznie przykre, że w takiej sytuacji coviodowej, kiedy karetki, które mogłyby przydać się pacjentom, są zajęte - podkreślił rzecznik portu lotniczego, nawiązując do faktu, że przez ten "żart" trzeba było na Okęcie wysłać karetki, ponieważ taka jest procedura.

