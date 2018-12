Od piątku do sobotniego wieczora 15 ratowników Grupy Jurajskiej GOPR wraz z policją, strażakami i leśnikami prowadzili poszukiwania 35-letniego mieszkańca Mokrusa w gminie Ogrodzieniec. Zaginiony mężczyzna wyszedł w środę w nocy z domu i do piątku nie wrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną.

REKLAMA