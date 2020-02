10 osób zostało objętych aktem oskarżenia, który wpłynął przed kilkoma dniami do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, a dotyczy on działania na szkodę Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród oskarżonych jest były poseł PiS Piotr B. i trzej byli radni z tej partii.

REKLAMA