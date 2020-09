Zbigniew Ziobro potwierdza ustalenia RMF FM ws. afery GetBack: Prokuratura Regionalna w Warszawie sporządziła postanowienie o przedstawieniu znanemu biznesmenowi, twórcy Getin Banku Leszkowi C. zarzutów ws. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów Idea Banku na sumę 130 mln złotych. Jak zaznaczył minister sprawiedliwości: jeśli sąd podejmie decyzję o tymczasowym aresztowaniu Leszka C., za miliarderem wydany zostanie list gończy.

