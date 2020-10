​Helsińska Fundacja Praw Człowieka wzywa sędziów i lekarzy o niebranie pod uwagę wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że aborcja ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest niekonstytucyjna.

Posiedzenie TK / Marcin Obara / PAP

Zdaniem fundacji "tzw. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego" stanowi atak na prawa kobiet, prawa rodziny i wolność jednostki od nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka twierdzi, że decyzja podjęta przez trybunał "w tak ukształtowanym składzie, nie jest w istocie orzeczeniem. Wezwali sędziów i lekarzy do tego, by nie brali go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Fundacja w przyjętym stanowisku pisze, że decyzja TK doprowadzi do zwiększenia podziemia aborcyjnego oraz turystyki aborcyjnej. "Wprowadzone tzw. wyrokiem TK ograniczenia dotkną przede wszystkim kobiety niezamożne, wykluczone społecznie, pogłębiając biedę ich i ich rodzin i narażając je na poniesienie negatywnych konsekwencji zdrowotnych" - podkreślono.

"To zmuszanie kobiet i ich rodzin do bohaterstwa i wyrzeczeń, narażanie kobiet na cierpienie fizyczne i psychiczny ból" - czytamy w komunikacie. "To jaskrawe naruszenie praw człowieka" - podkreślono.

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją . W uzasadnieniu wskazano, że życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawodawcę.



Trybunał zajął się sprawą po tym, jak wniosek złożyło 119 posłów PiS, PSL-Koalicji Polskiej i Konfederacji.