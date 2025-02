Policja zatrzymała 26-letniego kierowcę, który we wtorek uczestniczył w wypadku na Opolszczyźnie. Policja zbiera wszelkie dowody dotyczące zdarzenia. W wypadku zginęły trzy osoby - w tym 6-letnie dziecko. Do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Sieroniowice w powiecie strzeleckim na drodze krajowej 88.

Miejsce wczorajszego wypadku / KP PSP Strzelce Opolskie / Państwowa Straż Pożarna

Wstępne badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy. Pobrano mu też krew do badań, żeby sprawdzić, czy mógł być pod wpływem środków odurzających.

We wtorek na wysokości miejscowości Grzeboszowice (to przysiółek Sieroniowic w pow. strzeleckim) ok. godz. 16:20 26-latek kierujący hondą wyprzedzał ciężarówkę. Po powrocie na swój pas ruchu uderzył w tył jadącego przed nim seata.

Impet uderzenia spowodował, że kierująca seatem młoda kobieta zjechała na przeciwległy pas ruch i zderzyła się czołowo z samochodem marki Infiniti, którym podróżował mężczyzna z dzieckiem - powiedziała RMF FM rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich mł. asp. Dorota Janać.

Mimo reanimacji nie udało się uratować 30-letniej kobiety. Zginęli też mężczyzna i dziecko podróżujący Infiniti.