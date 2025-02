Silny mróz, marznące opady, oblodzenie - przed tym ostrzeżenia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty obowiązują w południowej Polsce od środowego poranka. Część z nich będzie aktualna nawet do soboty.

Zdj. poglądowe / Shutterstock

Srogi mróz szybko nie odpuści

Synoptycy IMGW zapowiadają, że zimowe warunki nadal będą dawać się we znaki. Szczególnie niebezpiecznie będzie w tym tygodniu w południowej Polsce.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem wydane są dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Obowiązują od środy rano do czwartku, 13 lutego, do godz. 7:30.

Alerty pierwszego stopnia przed marznącymi opadami i mżawkami instytut wydał dla części województwa śląskiego, części świętokrzyskiego, całej Małopolski i Podkarpacia. Te obowiązują do piątku, 14 lutego, do godz. 7:30.

Z kolei dwucyfrowy mróz (ostrzeżenia pierwszego stopnia - temperatura od -15 do -25 st. C) od piątku, 14 lutego, od godz. 7:30 do soboty, 15 lutego, do godz. 7:30 wystąpi w części Małopolski i Podkarpacia w powiatach: cieszyńskim, żywieckim, nowotarskim, nowosądeckim, gorlickim i w Nowym Sączu, a także w powiecie sanockim, bieszczadzkim, leskim.

Jak prognozują synoptycy, od czwartku do końca weekendu w całej Polsce mogą wystąpić opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

/ IMGW / Materiały prasowe