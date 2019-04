Gdańscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który – podając się w mediach społecznościowych za nastolatka - namawiał na spotkanie dwie 13-latki. Mężczyznę ujęli rodzice dziewczynek, którzy zamiast nich udali się na umówione spotkanie.

Zatrzymany 41-latek / Policja w Gdańsku / Policja

O zatrzymaniu 41-latka poinformował w czwartek oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski.



Jak wyjaśnił, do zatrzymania doszło pod koniec minionego tygodnia na terenie gdańskiej dzielnicy Suchanino. Policjanci zostali wezwani przez rodziców dwóch nastolatek, którzy samodzielnie ujęli mężczyznę nagabującego ich córki.



Z zeznań rodziców i ich dzieci wynikało, że mężczyzna - podając się za nastolatka - korespondował na jednym z portali społecznościowych z dziewczynkami i namawiał je na spotkanie. Rodzice od razu zareagowali i postanowili sami pojechać na spotkanie z mężczyzną. Kiedy byli na miejscu okazało się, że na spotkanie nie przyszedł nastolatek tylko starszy mężczyzna. Rodzice dziewczynek ujęli 41- latka i zaalarmowali o tym policjantów - poinformował Chrzanowski.



Dodał, że funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i przewieźli do policyjnego aresztu. W porozumieniu z gdańską prokuraturą policjanci przeszukali mieszkanie 41-latka i zabezpieczyli znajdujące się w nim komputer oraz telefony komórkowe.



Zebrane w tej sprawie dowody m. in. wstępna opinia z zakresu informatyki śledczej pozwoliły prokuratorowi prowadzącemu śledztwo przedstawić 41-latkowi zarzut dotyczący nawiązywania kontaktu z osobą małoletnią za pomocą systemu teleinformatycznego w celach pedofilskich - poinformował Chrzanowski dodając, że za takie przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia.



Po wniosku prokuratury, gdański sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny. Funkcjonariusze nadal będą pracowali przy tej sprawie będą m. in. sprawdzać, czy nie ma innych pokrzywdzonych w tej sprawie - wyjaśnił Chrzanowski.