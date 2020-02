11 lutego 2000 roku to wyjątkowy dzień dla polskiego internetu. Wtedy właśnie ruszyła Interia, która dzisiaj, po 20 latach, jest jednym z największych portali multimedialnych w Polsce.

Interia od 20 lat. Codziennie INTERIA.PL

Przez pierwsze lata, Interia.pl funkcjonowała na rynku jako Internet FM. Jej pierwszą usługą była poczta, która szybko zyskiwała popularność, bo po zaledwie 6 miesiącach miała już pół miliona aktywnych kont. Kolejnym krokiem było stworzenie portalu. Jego oficjalna premiera miała miejsce właśnie 11 lutego 2000 roku o godzinie 17:31.

Oficjalna premiera podstawowej usługi Interia.pl, portalu internetowego, odbyła się 11 lutego 2000 roku o godzinie 17.31 / INTERIA.PL

W pierwszym logo Grupy Interia.pl gościła smoczyca Matylda. To ona połączyła Interię i RMF FM. Smoczyca, przypomnijmy była też w pierwszym logo radia RMF FM. Wynikało to z faktu, że portal powstał jako wspólne przedsięwzięcie Comarch SA i właśnie RMF.

Smoczyca w logo Grupy Interia.pl gościła do 2005 roku / Materiały prasowe

Witryna zawierała wtedy kilka serwisów tematycznych: wiadomości, biznes i ekonomia, motoryzacja, kobieta, turystyka oraz rozrywka, a także obszerny Katalog Polskich Zasobów Internetu.

Tak przed 20 laty wyglądała strona główna portalu Interia.pl / INTERIA.PL

550 artykułów każdego dnia

Przez 20 lat Interia zmieniła się nie do poznania. Dzisiaj jej dziennikarze publikują każdego dnia 550 artykułów, w których jest ponad 700 zdjęć. To daje zawrotną liczbę 4 milionów materiałów w historii.

Portal horyzontalny, jakim jest Interia, charakteryzuje się trzema głównymi rzeczami. Musi mieć stronę główną, usługę darmowej poczty oraz serwisy, usługi, które na tę stronę główną spływają - tłumaczy dyrektor sektora Lifestyle Agnieszka Łopatowska. Te informacje muszą przejść przez ostre sito wydawców. Oni decydują, co się znajdzie i w jakiej formie - dodaje.

20 lat Interia.pl! Zobacz portal od kuchni Jacek Skóra /RMF FM

Tort dla jubilatki od RMF FM!

Urodzinowy tort / Monika Kamińska / RMF FM

Z okazji tych wyjątkowych urodzin, RMF FM przygotował Interii urodzinowy tort ze specjalnym logotypem portalu i życzeniami "wszystkiego najlepszego".

28 tysięcy komentarz dziennie

Aktywni są również użytkownicy portalu. Codziennie na stronie pojawia się prawie 28 tysięcy komentarzy. Mamy największą oglądalność stron na jednego użytkownika w kraju. Mamy lepszy wskaźnik niż nasza konkurencja. I z tego się cieszymy. Nasi użytkownicy czują się do nas przywiązani, wracają, klikają, komentują. Choć nie zawsze tak jakbyśmy chcieli. Musimy tego pilnować - dodaje Michał Bagiński, szef Zespołu Wydawców Strony Głównej.



20 lat Interii / interia / INTERIA.PL

Interia to nie tylko teksty i zdjęcia, ale też materiały video - codziennie na stronie pojawia się ich 80!

Interia jest bardzo znana w polskim internecie - aż 70 proc. polskich użytkowników zagląda na ten portal. W wyszukiwarce Google każdego miesiąca jest 16 milionów zapytań!

Czołowy gracz na rynku

Dzisiaj grupa Interia.pl jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji. Co miesiąc korzysta z niej niemal 19 mln osób, czyli statystycznie co drugi mieszkaniec Polski co najmniej raz w miesiącu odwiedza stronę należącą do Grupy Interia.





Czym się różni się Interia od pozostałych portali? Tym, że jest w Krakowie, w Nowej Hucie. Wszystko można widzieć inaczej. Nie musimy się tak denerwować, brać w tym wszystkim udziału. To trochę nas chroni, pozwala patrzeć inaczej na zawirowania, wojny, które się toczą - mówi Dyrektor Wydawniczy, Redaktor Naczelny Krzysztof Fijałek.

Dzisiaj Interia jest częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bauer Media Group. W firmie pracuje 444 pracowników. To o 117 osób więcej niż zdobywców bramek dla reprezentacji Polski w piłce nożnej. Oprócz redakcji serwisów są to również działy IT, bezpieczeństwa, marketingu, administracyjne, prawne, handlowe itp.



Portal udostępnia swoim użytkownikom bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych.

W skład Grupy Interia.pl wchodzą także serwisy tematyczne, które gromadzą, a także integrują użytkowników o różnorodnych zainteresowaniach i potrzebach. Są to m.in.: Styl.pl, Deccoria.pl, MaxModels.pl, Smaker.pl, PCFormat.pl czy NowaHistoria.Interia.pl.

Dużą popularnością wśród internautów nadal cieszą się serwisy służące do wymiany opinii, porad i do komunikowania się z otoczeniem: CZATeria, Forum.Interia.pl czy Tipy.pl.