W piątek 11 lutego 2000 roku o godz. 17:31 ruszył portal Interia.pl. Czym wtedy żyła Polska, o czym pisała prasa? Na czołówkach gazet królowała sprzedaż banku, a w polskich kinach swoją premierę miało Notting Hill. Zapraszamy na podróż w czasie…

Specjalny serwis 20 lat Interii. A w nim mnóstwo ciekawostek - sprawdźcie!



Porwanie afgańskiego boeinga i specjalne instrukcje dla księży

Okładka "Gazety Wyborczej" / RMF FM / RMF FM

"Gazeta Wyborcza" w dniu, kiedy ruszył portal INTERIA.PL, donosiła o odkryciu naukowców pracujących w ośrodku badawczym CERN, którzy odtworzyli pierwsze 10 mikrosekund wszechświata. Jak twierdzili, top wtedy utworzyła się plazma kwarkowo-gluonowa, z której później powstały planety i wszechświat.

W innym z artykułów dziennikarze "GW" pisali o tym, że księża w Łodzi otrzymali specjalne instrukcje, według których mieli zachęcać ludzi do zawarcia związku małżeńskiego. Duchowni byli zobowiązani do tego, żeby stworzyć listę związków niesakramentalnych w swoich parafiach i dotrzeć do nich, aby zaproponować im pomoc w "uregulowaniu" swojej sytuacji.

W wydaniu gazety z 11 lutego 2000 roku można znaleźć także tekst, w którym Marta z Warszawy żaliła się na niski poziom kursu komputerowego. Kobieta postanowiła zmienić swoją pracę na lepszą, dlatego zapisała się na szkolenie z podstaw programów graficznych. Niestety na miejscu okazało się, że na niektórych komputerach nie ma niezbędnych programów, a prowadzący sami nie znają ich obsługi.

Gazeta Wyborcza, 11.02.2000 /

Z kolei świat żył porwaniem afgańskiego boeinga, który z 151 pasażerami na pokładzie został uprowadzony i kolejno lądował w Uzbekistanie, Kazachstanie, Rosji, aż w końcu przyleciał na lotnisko Stansted pod Londynem. Po długich negocjacjach terroryści uwolnili załogę.

W Krakowie do teatru szło się na "Balladynę" lub "Myślcie sobie co tam chcecie...", a do kina na "American Beauty".



Gazeta Wyborcza, 11.02.2000 /

Ślub w łyżwiarskiej parze i praca dla "wygadanych"

Okładka "Dziennika Polskiego" / RMF FM / RMF FM

"Dziennik Polski" w dniu narodzin portalu INTERIA.PL na swojej okładce donosił o zapowiadanym ślubie Doroty Zagórskiej i Mariusza Siudka - brązowych medalistów mistrzostw Europy w łyżwiarstwie figurowym. Sportowcy w wywiadzie przyznali, że staną na ślubnym kobiercu. "Nadal jesteśmy zakochani, czujemy się dobrze w swoim towarzystwie" - mówiła Dorota Zagórska.

Dziennik Polski, 11.02.2000 /

W dziale ogłoszeń królowały propozycje zatrudnienia w agencjach ochroniarskich i salonach fryzjerskich. Natomiast jeżeli ktoś był "inteligentny, wygadany i wytrwały", to czekała na niego praca w telemarketingu ubezpieczeń na życie.

Dziennik Polski, 11.02.2000 /

Dziennikarze działu sportowego zastanawiali się, kto wygra weekendowe mistrzostwa świata w lotach narciarskich w norweskim Vikersund. Faworytami była wielka trójka, czyli: Martin Schmitt, Andreas Widhoelzl i Janne Ahonen. Polacy? W zawodach startowało czterech biało-czerwonych: Robert Mateja, Adam Małysz, Wojciech Skupień i Grzegorz Śliwka. Sukcesem dla każdego z nich miałby być awans do czołowej "30".

Impulsy internetowe dla szkół, Notting Hill w kinach

Okładka "Gazety Krakowskiej" / RMF FM / RMF FM

"Gazeta Karkowska" tego dnia informowała o komputeryzacji małopolskich szkół. Specjalne pracownie pojawiły się najpierw w dużych ośrodkach - potem przyszedł czas na mniejsze miejscowości. Dodatkowo, Telekomunikacja Polska zobowiązała się za złotówkę podłączyć internet do każdej szkoły, w której było co najmniej 10 komputerów stacjonarnych. Za darmo przekazała też miesięcznie 600 impulsów internetowych dla każdej placówki.

Meteorolodzy, odnosząc się do zaskakującego lutowego ocieplenia, przestrzegali wszystkich wielbicieli wysokich temperatur przed wielkim optymizmem. Jak przypominali, drugi miesiąc w roku zawsze charakteryzował się dużymi różnicami. Przypominali 1929 rok, kiedy w Olkuszu było -40 stopni Celsjusza i wspominali 1990, kiedy w Nowym Sączy odnotowano ponad 20 stopni a plusie.

Z kolei w kinach królowała komedia Notting Hill, o spotkaniu księgarza ze znaną aktorką filmową i dziewiętnasty film z serii przygód Jamesa Bonda. Tym razem w rolę agenta w filmie "Świat to za mało" wcielił się Pierce Brosnan, a u jego boku grała Sophie Marceau. Wielbiciele mocniejszych wrażeń mogli wybrać się na "Dziewiąte Wrota" Romana Polańskiego, czy "Królestwo" Larsa von Triera.

Gazeta Krakowska, 11.02.2000 /