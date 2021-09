Krakowskie instytucje szykują się do jesiennych obchodów setnych urodzin Stanisława Lema. W ich ofercie znajdą się spotkania, wystawy, prezentacje filmowe, spektakle, warsztaty, kongres futurologiczny. Słynny pisarz urodził się 12 lub 13 września.

Stanisław Lem, zdjęcie archiwalne z Kongresu LEMOlogicznego w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

Największym wydarzeniem będzie Festiwal Bomba Megabitowa, organizowany od 10 do 14 października przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Ma to być szeroki przegląd twórczości pisarza. Nazwa festiwalu nawiązuje do zbioru esejów urodzonego 100 lat temu autora.

Większość festiwalowych wydarzeń odbędzie się w Centrum Kongresowym ICE oraz w Pałacu Potockich. W programie jest m.in. pokaz specjalnego spektaklu "Lem vs. P.K. Dick", przygotowanego we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa. Ma to być przypomnienie głośnej historii donosu Philipa K. Dicka do FBI. Z tłumaczami Lema z całego świata goście festiwalu spotkają się w ramach panelu "Lem in translation". Dyskusje o technologiach i ich wpływie na życie zaplanowano zaś podczas czterech bloków tematycznych - punktem wyjścia każdego z nich będzie twórczość Lema. Na entuzjastów nowych technologii czeka też pokaz łazików marsjańskich, wystawa druku 3D oraz biblioteka przyszłości - tu będzie możliwy dostęp do dzieł pisarza na różnorodnych nośnikach innych niż tradycyjna książka. W programie Bomby Megabitowej znajdą się również m.in. pokazy najgłośniejszych adaptacji filmowych prozy Lema.

Dużym festiwalowym wydarzeniem ma być kongres futurologiczny, zaplanowany na od 12 do 14 września w Pałacu Potockich. Wezmą w nim udział reprezentacji sektora kosmicznego, specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją, pisarze, producenci gier. Wśród zaproszonych gości są m.in. Mirosław Hermaszewski, pierwszy i jedyny polski kosmonauta, Wiktor Niedzicki, twórca i prowadzący legendarnego programu telewizyjnego "Laboratorium" oraz Jacek Rodek, autor scenariusza kultowego polskiego komiksu "Funky Koval".

Na "LEMfastyczny wrzesień" zaprasza Ogród Doświadczeń im. Lema. Miejsce to, prowadzone przez Muzeum Inżynierii Miejskiej, przygotowało szereg zajęć edukacyjnych, poświęconych nauce, przyrodzie i innym zagadnieniom, które również interesowały autora "Solarisa". Muzeum Inżynierii Miejskiej zorganizowało także "Lemoniadę 2021 r." - konkurs czytelniczy ze znajomości dzieła Stanisława Lema w oparciu o powieść "Niezwyciężony". Rozstrzygnięcie nastąpi 12 września na terenie Ogrodu Doświadczeń. Pierwsza nagroda w konkursie to komplet dzieł mistrza - 33 tomy, ufundowany przez jego syna Tomasza Lema. Na laureatów czekają też inne nagrody rzeczowe.

Teatr STU rozpocznie nowy sezon artystyczny 10 września premierowym spektaklem "L do L" w reż. Krzysztofa Jasińskiego. Przedstawienie, zgodnie z zapowiedziami twórców, ma odsłaniać "mniej znane, a bardziej prywatne oblicze" Lema. Pokaz ma być opowieścią o przyjaźni Lema i Ewy Lipskiej, "opowieścią pełną pięknego języka, humoru i anegdot z przełomu wieków". W rolę Ewy Lipskiej wcieli się Beata Rybotycka, a Stanisława Lema - Olaf Lubaszenko.

Festiwal "Kryptonim Lem - wieloosobowy komitet, a nie jednostka?" organizuje Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta od 2 do 10 października. Wśród wydarzeń, dofinansowanych ze środków ministerstwa kultury, są gry miejskie, pokazy filmów i wieczór muzyczny, wystawa ilustracji do książek Lema, debata ekspercka, konkurs wiedzy "dla lemowych nerdów". Wydarzenia odbędą się na terenie Nowej Huty.

W ramach obchodów urodzin Lema Księgarnia pod Globusem organizuje warsztaty graficzne na plakaty z cytatami z wybranych książek Lema. Prace, powstałe na zajęciach, zawisną w przestrzeni publicznej Krakowa oraz będą dodawane do zakupionych w księgarni książek pisarza. Zgłoszenia do udziału w warsztatach mogą słać studenci kierunków graficznych do 10 września.

Kraków 03.04.1973. Filozof, pisarz, futurolog, eseista i satyryk Stanisław Lem w swoim domu przy ulicy Narwik na osiedlu Kliny / Irena Jarosińska / PAP

Stanisław Lem urodził się 12 lub 13 września 1921 r. we Lwowie, zmarł w Krakowie w wieku 84 lat. Jeden z najbardziej znanych w świecie polskich pisarzy, twórca powieście science fiction. Był kandydatem do literackiej nagrody Nobla. Wśród jego najbardziej znanych dzieł są: "Astronauci", "Solaris", "Bajki robotów", "Opowieści o pilocie Pirxie". Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i medalem Gloria Artis. Nazwiskiem pisarza została nazwana planetoida 3836 Lem, a także pierwszy polski sztuczny satelita.