W poniedziałek odbyła się inauguracja roku akademickiego na jednej z najlepszych niepublicznych uczelni w kraju - Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Będzie tam studiować prawie 10 tysięcy studentów.

Naukę na krakowskiej uczelni rozpocznie więcej studentów niż w ubiegłym roku.

To jest ogromny sukces, bo liczba studentów, którzy podjęli rekrutację na naszą uczelnię, wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 20 procent - mimo niżu demograficznego - mówi w rozmowie z RMF FM rektor uczelni Jerzy Malec. Akademia cieszy się sporym zainteresowaniem żaków z zagranicy: stanowią oni tam jedna czwartą wszystkich studentów.

Uczelnia oferuje 24 kierunki studiów. Mamy bardzo szerokie spectrum kierunków (...). A pod względem poszukiwania naszych absolwentów przez pracodawców i zatrudniania ich - w skali wszystkich uczelni w Polsce uplasowaliśmy się w pierwszej trzydziestce. To jest naprawdę duży sukces - podkreśla Jerzy Malec.



Rektor dodaje również: Już trzeci rok prowadzimy kierunek lekarski. Ostatnio Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko go oceniła. (...) Jednocześnie staramy się rozwijać wszystkie kierunki medyczne, nie tylko w ramach kierunku lekarskiego. Najlepszym dowodem jest to, że uruchamiamy - otrzymaliśmy na ten cel środki z UE - Centrum Symulacji Medycznych - to na razie na potrzeby pielęgniarstwa, ale będziemy się starali uruchomić takie centrum dla potrzeb kierunku lekarskiego.



Obejrzyjcie całą rozmowę z rektorem uczelni:





Rektor uczelni Jerzy Malec: Staramy się rozwijać wszystkie kierunki medyczne Jacek Skóra /RMF FM

