Długi majowy weekend oznacza, że sklepy nie będą funkcjonowały tak, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na stronach dużych sieci handlowych, takich jak Kaufland, Lidl, Biedronka, Carrefour czy Dino pojawiły się już informacje o majówkowych zmianach, o których warto wiedzieć przed wybraniem się na zakupy.

1 maja wszystkie duże markety będą zamknięte, ale zakupy można zrobić w wybranych sklepach osiedlowych i na stacjach benzynowych.

2 maja większość dużych sieci handlowych będzie czynna, choć godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od lokalizacji.

3 maja, w niedzielę niehandlową, otwarte będą tylko niektóre sklepy osiedlowe i franczyzowe. Co z resztą? Czytaj poniżej.

1 maja zakupów nie zrobisz w dużych marketach

1 maja obchodzimy Święto Pracy - jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego niezmiennie od lat tego dnia sklepy takie jak Kaufland, Lidl, Biedronka, Carrefour, Auchan czy Dino będą zamknięte. To nie oznacza jednak, że klienci zostaną całkowicie pozbawieni możliwości zakupu artykułów spożywczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarte będą mogły być sklepy osiedlowe i placówki franczyzowe, takie jak Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, jeśli za ladą stanie właściciel albo członek jego rodziny.

W piątek, 1 maja 2026 r., bez problemu będzie można też zrobić zakupy na lotniskach, dworcach, a także stacjach benzynowych, których zakaz handlu nie obowiązuje.

2 maja - środek majówki, ale sklepy będą czynne

W sobotę, 2 maja 2026 r., w razie potrzeby będzie można uzupełnić zapasy w lodówce. Choć większość Polaków będzie tego dnia odpoczywać, to w pracy będzie część pracowników handlu. Kaufland informuje, że sklepy sieci tego dnia będą otwarte w godzinach 06:00-22:00, a w niektórych placówkach zakupy będzie można zrobić do 23:00.

Lidl na swoich stronach przekazał, że w sobotę sklepy będą czynne od 6:00 do 23:00.

Biedronka wydłużyła godziny pracy sklepów przed majówką (do 23:30 albo dłużej), a w samą sobotę Biedronki będą czynne od 6:00 do 22:00 (albo dłużej, zależnie od lokalizacji).

Markety sieci Carrefour będą czynne w standardowych godzinach - od 6:00 do 22:00 lub 23:00. Wszystko zależy od lokalizacji sklepu.

Godziny otwarcia sklepów sieci Auchan w sobotę będą różne. Niektóre otworzą się już o 6:00 i będą dostępne dla klientów do 22:00. Inne rozpoczną pracę np. o 7:00 lub 8:00 i będzie można w nich zrobić zakupy do 21:00.

W przypadku Dino sytuacja jest jasna. Wszystkie sklepy tej sieci 2 maja mają być otwarte w godzinach 6:00-23:00.

3 maja to niedziela niehandlowa

W niedzielę obchodzimy Święto Konstytucji 3 maja, a to oznacza, że tego dnia większość rodaków nie będzie pracować - duże sklepy będą zamknięte.

Możliwość kupna brakujących produktów pozostanie opcją w małych sklepach osiedlowych i franczyzowych, takich jak Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek.

Co z lokalami typu fast food?

Majówka to czas, kiedy wiele osób spędza godziny w podróży, a co za tym idzie, często korzysta z przydrożnych restauracji serwujących fast food. Fani tego typu jedzenia nie muszą się jednak obawiać - nawet w dni świąteczne większość lokali pozostanie czynna w standardowych godzinach.

Część restauracji McDonald’s będzie otwarta od 06:00 do 00:00 od 1 do 3 maja. W sporej części lokali Burger King będzie można zjeść w godzinach 10:00-22:00, ale są też lokale ze znacznie różniącymi się godzinami pracy. Godziny pracy punktów sieci KFC różnią się w zależności od lokalizacji, ale spora część restauracji będzie otwarta w godzinach 07:00-23:00.

Strefy płatnego parkowania - czy w majówkę trzeba będzie opłacić postój?

Podczas majówki zarówno w Warszawie, jak i w Krakowie kierowcy mogą liczyć na bezpłatne parkowanie w wybrane dni. W Krakowie darmowy postój obowiązuje 1 i 3 maja - w te świąteczne dni nie trzeba płacić za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. W pozostałe dni, w tym 2 maja, opłaty są pobierane zgodnie z normalnymi zasadami.

W Warszawie sytuacja wygląda nieco inaczej - bezpłatne parkowanie przysługuje nie tylko 1 i 3 maja, ale także 2 maja, mimo że nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. W pozostałe dni robocze opłaty obowiązują jak zwykle.

Warto pamiętać, że zwolnienie z opłat dotyczy tylko miejskich stref płatnego parkowania - na parkingach prywatnych mogą obowiązywać inne zasady.

Przelew w majówkę - o tym też warto pamiętać w długi weekend

W okresie majówki warto pamiętać o zmianach w funkcjonowaniu systemów rozliczeniowych banków. Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) przypomina, że piątek, 1 maja, to dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza przerwę w działaniu systemu Elixir obsługującego przelewy międzybankowe w złotych. Przelewy zlecone po godzinie 16:00 w czwartek, 30 kwietnia, zostaną rozliczone dopiero podczas porannej sesji w poniedziałek, 4 maja. Standardowo Elixir realizuje przelewy w dni robocze w trzech sesjach: o 9:30, 13:30 i 16:00, jednak w święta system nie działa.

Jeśli zależy nam na szybkim przekazaniu środków w trakcie długiego weekendu, warto skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który funkcjonuje bez przerw - także w weekendy i święta. Dzięki temu pieniądze mogą trafić do odbiorcy nawet w kilka sekund, niezależnie od dnia tygodnia. W przypadku przelewów w euro (system Euro Elixir) również należy liczyć się z przerwą w działaniu 1 maja, ponieważ jest to dzień wolny od pracy w całej Unii Europejskie