Kaczyński komentuje porażkę KO w Krakowie. „To już jest poparcie mniejszościowe”

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„W Krakowie potrafiono to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda także w skali całego kraju” - tak Jarosław Kaczyński skomentował porażkę Koalicji Obywatelskiej w decydującym starciu wyborów prezydenta Krakowa. Wygrał je Łukasz Gibała, który w drugiej turze pokonał kandydatkę KO Monikę Piątkowską.

Kaczyński: Trzeba umieć to wykorzystać

Jest na pewno poważna przesłanka, żeby sądzić, że dzisiaj poparcie dla tych, którzy rządzą, jest już poparciem naprawdę mniejszościowym, zdecydowanie mniejszościowym - powiedział Jarosław Kaczyński, podkreślając wyborczą porażkę KO w Krakowie.

Tylko trzeba umieć to wykorzystać - zaznaczył szef Prawa i Sprawiedliwości.

W Krakowie potrafiono to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda także w skali całego kraju - dodał.

Łukasz Gibała: Wszystkie szafy otworzymy na oścież. Sam jestem ciekaw, co z nich wypadnie „Wszystkie szafy otworzymy na oścież. Dokładnie pokażemy mieszkańcom, co w nich jest. Sam jestem ciekaw, co wypadnie” - powiedział w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. Dopytywany, czy spodziewa się…

Kaczyński: Byle nie Tusk

Łukasz Gibała wygrał II turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12 proc. głosów. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, 37,88 proc. Frekwencja wyniosła 44,27 proc.

85 proc. wyborców naszej partii, tak przynajmniej wskazują badania, głosowało za nim. To jest po prostu odrzucenie, w szerszym tego słowa znaczeniu, władzy obecnie rządzącej koalicji: zarówno samego KO, jak i sojuszników z PSL-em na czele - skomentował Kaczyński, promując hasło „byle nie Tusk”.

Łukasz Gibała triumfuje. Poranna akcja na Rondzie Mogilskim w Krakowie "Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. Przede mną duże wyzwanie, sytuacja Krakowa jest skomplikowana" - mówił w poniedziałek rano Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Prezydent-elekt rozdawał…

Kaczyński: Można wygrać pod jednym warunkiem

Kaczyński powiedział w oświadczeniu, iż wynik ten pokazuje, że „przegrał Donald Tusk i przegrała Koalicja Obywatelska”.

Zdaniem prezesa PiS, jest to „bardzo ważne wydarzenie”, z którego trzeba wyciągnąć wnioski. To znaczy, że można wygrać, można odrzucić tą tragiczną pod każdym względem dla Polski politykę - stwierdził. Jednocześnie dodał, że można to zrobić „pod jednym warunkiem - zjednoczyć się”.

Tym warunkiem jest po prostu gotowość do jednoczenia się. Gotowość do przechodzenia do porządku dziennego różnego rodzaju, nawet z daleko idącymi różnicami - podkreślił Kaczyński.