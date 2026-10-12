Kaczyński komentuje porażkę KO w Krakowie. „To już jest poparcie mniejszościowe”

Kaczyński: Trzeba umieć to wykorzystać
Jest na pewno poważna przesłanka, żeby sądzić, że dzisiaj poparcie dla tych, którzy rządzą, jest już poparciem naprawdę mniejszościowym, zdecydowanie mniejszościowym - powiedział Jarosław Kaczyński, podkreślając wyborczą porażkę KO w Krakowie.
Tylko trzeba umieć to wykorzystać - zaznaczył szef Prawa i Sprawiedliwości.
W Krakowie potrafiono to zrobić. Mam nadzieję, że to się uda także w skali całego kraju - dodał.
Kaczyński: Byle nie Tusk
Łukasz Gibała wygrał II turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12 proc. głosów. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, 37,88 proc. Frekwencja wyniosła 44,27 proc.
85 proc. wyborców naszej partii, tak przynajmniej wskazują badania, głosowało za nim. To jest po prostu odrzucenie, w szerszym tego słowa znaczeniu, władzy obecnie rządzącej koalicji: zarówno samego KO, jak i sojuszników z PSL-em na czele - skomentował Kaczyński, promując hasło „byle nie Tusk”.
Kaczyński: Można wygrać pod jednym warunkiem
Kaczyński powiedział w oświadczeniu, iż wynik ten pokazuje, że „przegrał Donald Tusk i przegrała Koalicja Obywatelska”.
Zdaniem prezesa PiS, jest to „bardzo ważne wydarzenie”, z którego trzeba wyciągnąć wnioski. To znaczy, że można wygrać, można odrzucić tą tragiczną pod każdym względem dla Polski politykę - stwierdził. Jednocześnie dodał, że można to zrobić „pod jednym warunkiem - zjednoczyć się”.
Tym warunkiem jest po prostu gotowość do jednoczenia się. Gotowość do przechodzenia do porządku dziennego różnego rodzaju, nawet z daleko idącymi różnicami - podkreślił Kaczyński.