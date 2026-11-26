Zgłoszone zgromadzenie publiczne pod hasłem "Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego” miało trwać od 30 listopada do 5 stycznia. Miało być kontynuacją demonstracji trwającej przed Trybunałem od kilku tygodni. Władze stolicy nie zgodziły się jednak na nie.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego pojawił się w środę w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawił swoją ocenę sytuacji wokół TK. W trakcie wystąpienia odniósł się do ostatnich decyzji władz Warszawy oraz skrytykował rząd Donalda Tuska.
Na pytanie prowadzącego rozmowę Piotra Salaka, czy słuchał wystąpienia Święczkowskiego Hetman przyznał, że miał ważniejsze zajęcia. Nie interesowało mnie to – powiedział.
Jego argumenty już słyszałem jak wypowiadał je na ulicy prze TK. Dziwię się, że Pan Święczkowski wraz kolegami z PiS organizuje jakkolwiek spotkanie w PE. Czysta targowica – przyznał Hetman.
Polityk PSL przypomniał, jak za czasów PiS politycy obecnej koalicji rządzącej skarżyli się w instytucjach unijnych i prosili o wsparcie w przywróceniu praworządności w Polsce. Wtedy ci politycy byli nazywani zdrajcami – powiedział.
Odnowa TK, którą zaproponował PSL jest projektem wykraczającym poza wojnę plemienną, którą mamy w Polsce. Wykracza poza tych, którzy mają większość w Sejmie. Trzeba stworzyć system, w którym wszystkie organy będą brały udział w wyborze sędziów. Inaczej nie odnowimy TK - powiedział Hetman.
Wkrótce pełne omówienie rozmowy.