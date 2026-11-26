RMF24

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Władze Warszawy wydały zakaz organizacji zgromadzenia publicznego przy siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. „Patrzę na obrazki w telewizji i tam już naprawdę niewiele osób bierze udział w tym proteście. On został kompletnie ośmieszony przez polityków PiS i TV Republike. Protest przed TK już wygasł. Pół Polski miało bekę z tego, co zrobili” - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Hetman, europoseł PSL.

Zgłoszone zgromadzenie publiczne pod hasłem "Sprzeciw wobec zapowiedzianego bezprawnego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego” miało trwać od 30 listopada do 5 stycznia. Miało być kontynuacją demonstracji trwającej przed Trybunałem od kilku tygodni. Władze stolicy nie zgodziły się jednak na nie.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego pojawił się w środę w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawił swoją ocenę sytuacji wokół TK. W trakcie wystąpienia odniósł się do ostatnich decyzji władz Warszawy oraz skrytykował rząd Donalda Tuska.

Hetman: Protest przed TK już wygasł. Pół Polski miało bekę z tego, co zrobili Czas: 20:05

Na pytanie prowadzącego rozmowę Piotra Salaka, czy słuchał wystąpienia Święczkowskiego Hetman przyznał, że miał ważniejsze zajęcia. Nie interesowało mnie to – powiedział.

Jego argumenty już słyszałem jak wypowiadał je na ulicy prze TK. Dziwię się, że Pan Święczkowski wraz kolegami z PiS organizuje jakkolwiek spotkanie w PE. Czysta targowica – przyznał Hetman.

Polityk PSL przypomniał, jak za czasów PiS politycy obecnej koalicji rządzącej skarżyli się w instytucjach unijnych i prosili o wsparcie w przywróceniu praworządności w Polsce. Wtedy ci politycy byli nazywani zdrajcami – powiedział.

Odnowa TK, którą zaproponował PSL jest projektem wykraczającym poza wojnę plemienną, którą mamy w Polsce. Wykracza poza tych, którzy mają większość w Sejmie. Trzeba stworzyć system, w którym wszystkie organy będą brały udział w wyborze sędziów. Inaczej nie odnowimy TK - powiedział Hetman.

Wkrótce pełne omówienie rozmowy.