RMF24

Piotr P., były szef struktur Platformy Obywatelskiej w wielkopolskim Złotowie, usłyszał nowy wyrok za molestowanie dziewczynek. Sąd Okręgowy w Poznaniu obniżył karę z 11 do ośmiu lat pozbawienia wolności. To drugi wyrok apelacyjny w tej sprawie; poprzedni uchylił Sąd Najwyższy.

Ze względu na charakter sprawy i wnioski stron postępowania Sąd Okręgowy w Poznaniu wyłączył jawność ponownego procesu apelacyjnego Piotra P. Do przestępstw objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach 2021-2023 w Jastrowiu (pow. złotowski, woj. wielkopolskie). Pokrzywdzonych w tej sprawie jest 14 dziewczynek.

Niższa kara dla Piotra P.

W czwartek poznański sąd okręgowy, orzekając jako sąd II instancji, obniżył dwie kary cząstkowe zasądzone w marcu 2025 r. wobec oskarżonego i skazał go łącznie na osiem lat pozbawienia wolności. Dodatkowo Piotr P. ma zapłacić oskarżycielkom posiłkowym za poniesione koszty sądowe.

Sąd postanowił wyłączyć w całości jawność w zakresie przytoczenia powodów wyroku, bo rozprawa odbywała się z wyłączeniem jawności – powiedziała sędzia Alina Siatecka.

Dodała, że nawet częściowe odtajnienie uzasadnienia naruszyłoby dobra pokrzywdzonych w tej sprawie.

Na ogłoszeniu czwartkowego wyroku nie pojawił się prokurator, a pełnomocniczka oskarżonego nie chciała po rozprawie rozmawiać z dziennikarzami.

Wyrok sądu w Złotowie i apelacja

W marcu 2025 r. Sąd Rejonowy w Złotowie uznał Piotra P. za winnego doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych oraz utrwalania ich nagiego wizerunku i skazał nieprawomocnie mężczyznę na 11 lat pozbawienia wolności.

Wobec oskarżonego sąd orzekł też dożywotni zakaz zajmowania wszelkich stanowisk, wykonywania wszelkich zawodów i prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, opieką i leczeniem małoletnich. Piotr P. został też objęty 10-letnim zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi. Miał także zapłacić pokrzywdzonym zadośćuczynienia w wysokości od 5 do 10 tys. zł.

Od wyroku złotowskiego sądu apelację wniósł obrońca oskarżonego.

W styczniu 2026 r. poznański sąd okręgowy uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Złotowie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. Na tę decyzję do Sądu Najwyższego skargę złożyła prokuratura. Orzeczenie sądu okręgowego miało wynikać z dopatrzenia się naruszenia prawa oskarżonego do obrony. Po rozpatrzeniu skargi Sąd Najwyższy nakazał ponowne przeprowadzenie procesu apelacyjnego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

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Okazało się, że pokrzywdzonych jest więcej

Sprawa Piotra P. wyszła na jaw po zgłoszeniu od matki jednej z pokrzywdzonych dziewczynek. Mężczyznę zatrzymano pod koniec 2023 r. Odpowiadał za doprowadzenie do poddania się innym czynnościom seksualnym małoletnich dziewczynek poniżej 15. roku życia oraz utrwalanie ich nagich wizerunków. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Piotr P. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Początkowo sprawa dotyczyła wykorzystania seksualnego czterech dziewczynek i sfotografowania pięciu małoletnich. W toku śledztwa okazało się, że pokrzywdzonych jest więcej.

Lokalny portal asta24.pl informował, że według ustaleń prokuratury Piotr P. miał zapraszać do swojego domu pokrzywdzone, a następnie pod pretekstem badań nad ich wadami postawy kazać im się rozbierać. Mężczyzna miał je także fotografować, a rodzicom dzieci tłumaczyć, że zdjęcia są konieczne do prowadzonej dokumentacji lekarskiej. Portal przypomniał również, że Piotr P. był szefem złotowskich powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej i trzykrotnie bez powodzenia ubiegał się o fotel burmistrza Jastrowia.