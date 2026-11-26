RMF24

Czy Polska jest gotowa medycznie na wojnę? Czy nasz kraj buduje system, który będzie gotowy na masowe zdarzenia krytyczne? Ile może to kosztować? M.in. o to Magda Sakowska zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. broni prof. Grzegorz Gieleraka, dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Zapraszamy!

150 rannych na dobę z jednego kierunku operacyjnego, 800-1200 w skali kraju przy obronie wszystkich jednocześnie - taką prognozę strat sanitarnych na wypadek konfliktu przedstawił niedawno dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) w Warszawie, gen. Grzegorz Gielerak. Jak wskazał ekspert, Polska uruchamia plan budowy sieci szpitali gotowych na wojnę, na których wzmocnienie resort zdrowia przeznaczy ponad miliard złotych. Wskazano do niej niespełna 80 placówek, a program ma się zakończyć do końca 2029 r.

Czy Polska jest gotowa medycznie na wojnę? Czy nasz kraj buduje system medyczny, który będzie gotowy na masowe zdarzenia krytyczne? Czy szkolimy żołnierzy na sytuację, w której pomoc nie nadejdzie przez kilkanaście godzin - albo dni?

Na rozmowę Magdy Sakowskiej zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

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