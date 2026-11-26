RMF24

Nieoczekiwane zamieszanie wokół tego, kto ma reprezentować grupę Przyjaciół Spójności, do której należy Polska, podczas negocjacji unijnego budżetu na szczycie UE w Brukseli. Kancelaria premier Włoch Giorgii Meloni poinformowała, że zadanie to powierzono jej oraz prezydentowi Rumunii Nicușorowi Danowi.

W komunikacie Palazzo Chigi napisano: „Przywódcy grupy uzgodnili powierzenie premier Meloni i prezydentowi Danowi zadania reprezentowania wspólnych stanowisk Przyjaciół Spójności podczas spotkań negocjacyjnych zaplanowanych na dalszą część dnia”.

Komunikat został wydany po spotkaniu przywódców grupy Przyjaciół Spójności, któremu współprzewodniczyli premier Włoch Giorgia Meloni i prezydent Rumunii Nicușor Dan. Z komunikatu wynika również, że Meloni podkreśliła konieczność powstrzymania stopniowego ograniczania środków w przyszłym budżecie UE oraz ochrony funduszy przeznaczonych na wspólną politykę rolną i politykę spójności.

Włoscy dyplomaci, z którymi rozmawiała dziennikarka RMF FM, podtrzymywali zapisy komunikatu. Prasa zagraniczna zaczęła podawać, ze Włoszka i Rumun otrzymali od pozostałych członków grupy Przyjaciół Spójności mandat do reprezentowania jej wspólnego stanowiska podczas negocjacji, które mają odbywać się w mniejszych grupach.

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Tymczasem polscy dyplomaci wyjaśniają, że nie chodzi o wyznaczenie Meloni i Dana na wyłącznych przedstawicieli grupy. Jak przekazał RMF FM polski dyplomata, Włochy i Rumunia, jako gospodarze dzisiejszego spotkania Przyjaciół Spójności, zaoferowały się do koordynowania wspólnego stanowiska grupy przed popołudniowymi rozmowami z przewodniczącym Rady Europejskiej Antóniem Costą. Teraz nad tym stanowiskiem pracujemy – wyjaśnił. Podczas spotkania z Costą każdy z przywódców będzie mógł zabrać głos.

Donald Tusk weźmie również udział w osobnym spotkaniu Costy z przywódcami sześciu państw UE, tak zwanej grupy Big Six: Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Holandii i Polski.

Polska strona podkreśla, że nie ma żadnego konfliktu z Giorgią Meloni. Chodzi o koordynowanie wspólnego stanowiska przed negocjacjami, a nie o zastępowanie pozostałych przywódców czy odbieranie im prawa głosu. Konsultacje w mniejszych grupach rozpoczną się po południu i potrwają do północy. Każdy kraj uczestniczy w dwóch spotkaniach.