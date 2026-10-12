Łukasz Gibała triumfuje. Poranna akcja na Rondzie Mogilskim w Krakowie

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"Dziękuję wszystkim mieszkańcom za zaufanie. Przede mną duże wyzwanie, sytuacja Krakowa jest skomplikowana" - mówił w poniedziałek rano Łukasz Gibała, który wygrał przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Prezydent-elekt rozdawał obwarzanki na Rondzie Mogilskim.

Gibała: Nie parte, nie politycy z Warszawy...

Łukasz Gibała w poniedziałek rano dziękował mieszkańcom za głosy. Podkreślał też, że niedzielne wybory to historyczna zmiana w Krakowie - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Sołtys.

Dzisiaj obudziliśmy się w mieście, gdzie nie partie polityczne, nie politycy z Warszawy, ale to mieszkańcy są wreszcie najważniejsi - powiedział nowo wybrany prezydent, który zajmie miejsce odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego.

Gibała powtórzył zapowiedź jednej z pierwszych decyzji – zmiany taryfy biletowej. W sprawie przeciwnej mu większości w Radzie Miasta zadeklarował chęć współpracy, ale zastrzegł, że ma plan awaryjny. Mamy z tyłu głowy plan B, czy plan C - mówił.

Kraków wybrał prezydenta. Naszym gościem będzie Łukasz Gibała Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta? Kim będą jego zastępcy? Jakie planuje porządki w magistracie? Ile kosztowała kampania wyborcza? Gościem w Radiu RMF FM i Radiu RMF24 tuż po 9:30 będzie Łukasz Gibała, prezydent elekt miasta Krakowa.

Kiedy zaprzysiężenie Łukasza Gibały?

Gibała przekazał dziennikarzom, że przygotowuje się do zaprzysiężenia. To ma nastąpić prawdopodobnie 21 października.

Na Rondzie Mogilskim przyszły prezydenta przyjmował gratulacje od Krakowian. Ci mówili mu m.in. o swoich problemach. Palące tematy w mieście to np. plan zagospodarowania przestrzennego, ceny biletów komunikacji miejskiej, strefa czystego transportu (SCT).

Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory

Radny miejski, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, przedsiębiorca Łukasz Gibała wygrał II turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12 proc. głosów. Jego kontrkandydatka senator Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, 37,88 proc. - wynika z danych ze wszystkich obwodów głosowania opublikowanych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Frekwencja w przedterminowych wyborach w Krakowie wyniosła 44,27 proc.

Andrzej Duda w RMF FM o Łukaszu Gibale: „Wielki triumf, wielkie zwycięstwo” „Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście wolę czekać z potwierdzeniem do ostatecznych wyników, natomiast fakty są takie, że byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił.…

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania 24 maja w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.