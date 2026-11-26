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Hasło 35. Finału WOŚP brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!”. W 2027 roku najpiękniejsza orkiestra świata zagra dla neonatologii, zbierając na nowoczesną opiekę nad najmłodszymi pacjentami. Wiele elementów programu stanowić będzie kontynuację tego, co WOŚP od lat robi dla najmłodszych serc, które biją w Polsce. Dziś w zakładzie Stora Enso w Ostrołęce zaprezentowano logo WOŚP 2027 oraz to, jak będą wyglądać puszki.

Oto logo 35. Finału WOŚP

31 stycznia 2027 roku Polska po raz 35. będzie miała kształ serca. Właśnie wtedy odbędzie się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podczas najbliższej edycji Fundacja WOŚP będzie zbierać środki dla neonatologii pod hasłem: „Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!”. Dzisiaj w Zakładzie Stora Enso w Ostrołęce Jerzy Owsiak zaprezentował logo i skarbonkę 35. Finału, za którą już niedługo chwycą wolontariusze o równie gorących sercach.

Moja-Ostrołęka.pl przypomniała, że Jerzy Owsiak osobiście przyjechał do zakładu również w 2023 roku - przed 31. Finałem WOŚP - żeby osobiście uruchomić maszynę produkującą finałowe puszki.

Fot. Artur Reszko / PAP

Fot. Artur Reszko / PAP

Rejestracja sztabów 35. Finału trwała do 18 listopada, a zgłosiło się ich aż 539. Jak poinformowała Fundacja WOŚP, nowością w tym roku była w pełni elektroniczna rejestracja wolontariuszy - cały proces odbywał się online, bez papierowych kwestionariuszy, które dotąd trzeba było wypełniać i wysyłać do Fundacji.

Czerwony puls Polski. Serduszka już są drukowane

Trudno o bardziej charakterystyczny symbol Finału niż czerwone serduszko. Fundacja WOŚP poinformowała również, że ruszyła już produkcja naklejek-serduszek, które w styczniu wolontariusze będą rozdawać darczyńcom. W tym samym czasie maszyny wypuszczają też banderole, które zabezpieczą orkiestrowe puszki na Finał.

W tym roku Fundacja WOŚP zleciła produkcję 38 452 800 sztuk serduszek, które mieszczą się na ponad 3,2 mln arkuszy (po 12 serc na każdym), a także 925 000 sztuk banderoli na puszki - podaje Fundacja.

Puszki WOŚP z ubiegłych lat; dot. Artur Reszko