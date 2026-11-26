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Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Artura Chodzińskiego na trzy miesiące. Były funkcjonariusz CBA jest podejrzany w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zondacrypto. Usłyszał dwa zarzuty, do których się nie przyznał. „Robił dla PiS aferę podsłuchową, kibluje za Zondakrypto. Dobre i to” - skomentował na portalu X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie uwzględnił w całości wniosek prokuratora z Zespołu Śledczego nr 4 Prokuratury Krajowej i zastosował wobec Artura Chodzińskiego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Jak poinformowała prokuratura, sąd podzielił argumentację śledczych dotyczącą zarówno dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw, jak i przesłanek uzasadniających zastosowanie aresztu. Wskazano na obawę matactwa, realnie grożącą surową karę oraz obawę ucieczki.

Dwa zarzuty dla Artura Chodzińskiego

Artur Chodziński, który zgodził się na podawanie pełnego nazwiska, usłyszał dwa zarzuty i został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Pierwszy zarzut dotyczy płatnej protekcji. Według prokuratury Chodziński miał przyjąć łapówkę w wysokości prawie 650 tys. zł, a także bilety na mecze, pobyty w hotelach, noclegi i posiłki.

Świadczenia te miały być przekazywane w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu spraw zmierzających do uniewinnienia lub ułaskawienia określonej osoby oraz doprowadzenia do przyjęcia korzystnych dla giełdy Zondacrypto rozwiązań legislacyjnych dotyczących rynku kryptoaktywów.

Powoływał się na wpływy w Sejmie i Kancelarii Prezydenta

Jak przekazała prokurator Anna Adamiak, Chodziński miał powoływać się na wpływy w Sejmie RP i Kancelarii Prezydenta RP.

Według ustaleń śledczych miał między innymi przekazywać politykom dokumenty z akt sprawy karnej, w której wskazana osoba występowała jako oskarżony, a także organizować jej spotkania z posłami.

Prokuratura zarzuca mu również przekazanie 450 tys. zł na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej, której prezesem zarządu był Zbigniew Ziobro.

Ponadto miał przekazywać posłom i innym osobom uwagi tej osoby dotyczące projektów ustawy o kryptoaktywach. Działania te miały doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości przez wskazaną osobę – poinformowała rzeczniczka Prokuratora Generalnego.

Miał przekazywać informacje o dziennikarzach

Drugi zarzut dotyczy wykonywania działalności detektywistycznej bez wymaganej licencji.

Według prokuratury Chodziński miał przekazywać informacje o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, wśród których miały znajdować się dane dotyczące miejsc zamieszkania i pobytu dziennikarzy stacji TVN24.

Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Artur Chodziński nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia – przekazała prokurator Anna Adamiak.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Śledztwo dotyczące giełdy Zondacrypto zostało wszczęte w kwietniu. Dotyczy oszustw znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło dotychczas kilka tysięcy zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W sierpniu postępowanie dotyczące giełdy połączono ze śledztwem w sprawie zaginięcia jej twórcy, Sylwestra Suszka.

W ramach sprawy aresztowany został między innymi szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Jego areszt został przedłużony o kolejne trzy miesiące.

Pod koniec sierpnia pojawiły się doniesienia o spotkaniu, do którego w 2025 roku na Ibizie mieli dojść poseł PiS Michał Moskal, były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński oraz były szef Zondacrypto Przemysław Kral.

Według medialnych doniesień poseł miał być zainteresowany współpracą z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Michał Moskal oświadczył, że rozmawiał z Kralem tylko raz. Zapewnił również, że ani on, ani współpracująca z nim Fundacja ORGiD – Obserwatorium Rozwoju Gospodarki i Demokracji – nie podjęli współpracy z Zondacrypto i jej prezesem ani nie przyjęli od nich żadnych pieniędzy.