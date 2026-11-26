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„Ponad 144 tysiące seniorów nie może doczekać się decyzji prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” - alarmuje premier Donald Tusk, przypominając, że ministerstwo zwracało się wielokrotnie do Kancelarii Prezydenta z żądaniem odblokowania procedur. „To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać” - napisał premier. Problem jest poważny, bo część seniorów może nie doczekać odnaczenia. „Prezydencie Nawrocki, tak nie można! Tu nie ma przecież żadnej polityki” - komentuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, podkreślając, że jako prezydentka Warszawy wręczała medale za długoletnie pożycie podczas specjalnych uroczystości w urzędzie stanu cywilnego.

Dwa lata oczekiwania na medal

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to państwowe odznaczenie przyznawane parom, które przeżyły wspólnie co najmniej 50 lat w związku małżeńskim. Ustanowiono je w 1960 roku, a nadaje je prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec, obecnie na przyznanie medalu czeka około 144 tys. osób. Czas oczekiwania wynosi od kilkunastu miesięcy do nawet dwóch lat. Dla wielu starszych osób to bardzo długo. Według danych zebranych przez KPRM w siedmiu województwach w ostatnich miesiącach zmarło 839 osób oczekujących na medal. Rząd szacuje, że w całym kraju liczba ta mogła przekroczyć tysiąc.

Rząd apeluje do prezydenta

Sprawą zajęli się Jan Grabiec oraz pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz i oboje skierowali do prezydenta Karola Nawrockiego trzy pisma z apelem o przyspieszenie rozpatrywania wniosków.

W ostatnim liście, wysłanym pod koniec października, podkreślono, że pary, które przeżyły razem pół wieku, zasługują na szczególne uznanie. „To nie kwestia polityki, a przyzwoitości” – napisano w piśmie.

Rząd zwrócił również uwagę na wcześniejsze wyjaśnienia Kancelarii Prezydenta, w których wskazano między innymi na skutki pandemii koronawirusa, sytuację demograficzną oraz dużą liczbę pytań dotyczących przyznawania odznaczeń.

Kancelaria Prezydenta odpowiada

Kancelaria Prezydenta zapewnia, że medale są przyznawane, a procedura stopniowo przyspiesza. W odpowiedzi z 20 listopada podsekretarz stanu Agnieszka Jędrzak poinformowała, że w tamtym tygodniu nadano 2582 odznaki Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Zwróciła również uwagę, że kolejne pytania ze strony rządu niekoniecznie służą rzeczywistemu przyspieszeniu procedur. Do sprawy odniósł się także rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz i przekazał, że od sierpnia 2025 roku, czyli od początku kadencji Karola Nawrockiego, nadano 100 tys. medali.

Rzecznik porównał problem długiego oczekiwania na odznaczenia z kolejkami pacjentów czekających na refundowane zabiegi medyczne.

Donald Tusk zapowiada listy gratulacyjne

Donald Tusk zapowiedział, że każda para obchodząca 50-lecie małżeństwa otrzyma od niego list gratulacyjny. Zaznaczył, że nie może zastąpić prezydenta w przyznawaniu państwowych odznaczeń, ale chce w ten sposób uhonorować małżonków.

W środę napisał w serwisie X: „Zwracaliśmy się wielokrotnie z żądaniem odblokowania procedur. To sprawa ludzkiej godności. Nie możecie dłużej zwlekać!”.

Sprawę skomentowała również Hanna Gronkiewicz-Waltz, podkreślając, że jako prezydentka Warszawy wręczała Medale za Długoletnie Pożycie podczas specjalnych uroczystości, które organizowane były zwykle w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Czytam właśnie, że ponad 144 tysiące małżonków, którzy przeżyli ze sobą 50 lat, nie może doczekać się decyzji Prezydenta o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a ponad 800 już nie doczekało… Panie Prezydencie Nawrocki, tak nie można! Tu nie ma przecież żadnej polityki! Są tylko starsi - często schorowani - ludzie, którzy chcieliby przeżyć tę piękną chwilę z bliskimi…

Jak otrzymać Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie?

Medal przyznawany jest parom, które przeżyły w małżeństwie 50 lat. Procedura rozpoczyna się w urzędzie stanu cywilnego.

Co trzeba zrobić?

Zgłosić się do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania. Złożyć wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Urząd przekazuje dokumentację do dalszego rozpatrzenia. Po podjęciu decyzji przez prezydenta i przyznaniu odznaczenia organizowana jest uroczystość wręczenia medali.

Warto pamiętać, że samo złożenie wniosku nie oznacza natychmiastowego otrzymania odznaczenia. Ostateczną decyzję o nadaniu medalu podejmuje prezydent.

Po wydaniu postanowienia o nadaniu odznaczeń urząd stanu cywilnego powinien zorganizować uroczystość ich wręczenia w ciągu sześciu miesięcy.