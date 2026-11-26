RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Byli ambasadorowie RP w Chinach i Rumunii - Jakub Kumoch i Paweł Soloch - wrócili już do Polski – przekazał szef MSZ. Według Radosława Sikorskiego „porzucili oni swoje placówki”. Dymisję na jego ręce złożył tylko ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski...

„To nie były dymisje”

Na przełomie października i listopada z funkcji zrezygnowali ambasadorzy powołani jeszcze przed zmianą rządu w 2023 r.: ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch, w Rumunii Paweł Soloch oraz ambasador przy ONZ Krzysztof Szczerski. Ich rezygnacja była reakcją na zaostrzenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej Sikorski był pytany, kiedy poznamy nazwiska osób, które zastąpią dyplomatów, którzy złożyli dymisje. Szef MSZ nie odpowiedział na to pytanie, ale zaznaczył, że słowo „dymisje” nie jest właściwe w tym przypadku.

To nie były dymisje. Dymisję złożył nasz ambasador, Stały Przedstawiciel przy ONZ, pan minister Szczerski, po bożemu, na moje ręce - powiedział Sikorski.

Dodał, że „pozostali dwaj dżentelmeni nie złożyli dymisji, tylko publicznie, w ostentacyjny sposób, szkodząc wizerunkowi naszego kraju w państwach przyjmujących, złożyli rezygnację z urzędu i już wrócili do kraju”.

Więc jestem bardzo ciekaw, czy chociaż tych dżentelmenów pan prezydent (Karol Nawrocki) odwoła, skoro porzucili swoje placówki - powiedział szef MSZ.

„To pokazuje, jak dziwna jest polityka Kancelarii Prezydenta”

Zaznaczył, że również jest ciekaw, czy Kancelaria Prezydenta pozwoli, aby Polska miała pełnych ambasadorów w dwóch ważnych krajach, jakimi są Rumunia i Chiny.

To pokazuje, jak dziwna jest polityka Kancelarii (Prezydenta) takiego paraliżowania, szantażowania Służby Zagranicznej brakami podpisów, gdy potem okazuje się, że wedle wszelkiej logiki te podpisy powinny być - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że np. w Chinach szykują się ważne wizyty państwowe, a „pełnego ambasadora” nie ma również w Chile, gdzie prezydent Nawrocki składa oficjalną wizytę.