RMF24

Hiszpańska stocznia z Vigo prowadzi we wstępnej ocenie ofert na budowę następcy „Daru Młodzieży”. W rozmowie z RMF FM prof. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, ujawnia punktację trzech stoczni, które zgłosiły się do przetargu. Problemem pozostają jednak pieniądze. Nawet najtańsza oferta przekracza budżet uczelni o ponad 86 milionów złotych. Decyzja o dalszych losach inwestycji może zapaść 8 grudnia.

Po ponad sześciu latach starań Uniwersytet Morski w Gdyni jest o krok bliżej od rozpoczęcia budowy nowego żaglowca szkolnego. W drugim przetargu na zaprojektowanie i budowę jednostki, która w przyszłości zastąpi „Dar Młodzieży”, wpłynęły trzy oferty – dwie z Polski i jedna z Hiszpanii.

Nasze służby uczelniane sprawdziły poprawność nadesłanych dokumentów i nie ma się do czego przyczepić – przyznaje prof. Adam Weintrit.

Najkorzystniejszą cenowo propozycję przedstawiła hiszpańska stocznia Construcciones Navales P. Freire z Vigo. To właśnie ona jest również liderem wstępnej oceny ofert, co w rozmowie z RMF FM potwierdził rektor Uniwersytetu Morskiego.

Liderem jest w tej chwili stocznia z Vigo, z Hiszpanii, której można powiedzieć, że przyznaliśmy około 100 punktów. Na drugim miejscu jest firma Crist z Gdyni, 86 punktów i na końcu stocznia szczecińska Wulkan, 81 punktów – mówi prof. Adam Weintrit. Jak dodaje, te dane zostały potwierdzone przez Zespół ds. Zamówień Publicznych.

Rektor podkreśla jednak, że nie oznacza to jeszcze oficjalnego rozstrzygnięcia przetargu, bo postępowanie trwa. Uniwersytet Morski zwrócił się do wszystkich trzech stoczni o uzupełnienie dokumentacji. Firmy mają na to czas do 7 grudnia. Dzień później, podczas święta uczelni, może zostać ogłoszona decyzja o dalszych losach przetargu.

Wysłaliśmy pisma do tych trzech stoczni, żeby uzupełniły jeszcze niektóre dokumenty i do 7 grudnia mogą to zrobić. Jeszcze do 7 grudnia milczymy z ogłoszeniem zwycięzcy. Tak się składa, że 8 grudnia mamy święto szkoły i spodziewamy się wizyty ministerstwa, także myślę, że 8 grudnia oficjalnie zostanie ogłoszone, czy przetarg powtarzamy, czy też wyłaniamy zwycięzcę – zapowiada profesor.

To jednak nie musi oznaczać natychmiastowego podpisania umowy. Pozostałym stoczniom będzie przysługiwało prawo odwołania się od rozstrzygnięcia.

Tu chodzi naprawdę o wielką rzecz. Taką budowę robimy raz na 50 lat. Żaglowiec to jest rzecz unikatowa, unikalna i to jest duże wyzwanie – zaznacza prof. Weintrit.

Trzy stocznie, trzy oferty. Hiszpanie najtańsi

Najniższą ofertę na zaprojektowanie i budowę następcy „Daru Młodzieży” złożyła hiszpańska stocznia Construcciones Navales P. Freire z Vigo, wyceniając inwestycję na ponad 426 milionów złotych. Drugą pod względem ceny propozycję przedstawiła gdyńska stocznia CRIST – ponad 452 miliony złotych. Najdroższa okazała się oferta Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”, która zaproponowała ponad 497 milionów złotych brutto.

Cena stanowi 60 procent oceny ofert. Pozostałe kryteria dotyczą między innymi doświadczenia w projektowaniu i budowie żaglowców.

Poza najniższą ceną hiszpańska stocznia może wykazać się doświadczeniem w budowaniu takich jednostek. W przygotowaniu projektu ma współpracować z renomowanym biurem projektowym Dykstra.

To jest całkiem poważny podmiot, który budował w przeszłości żaglowce. Także patrzę na to bardzo optymistycznie. Tym bardziej że będą współpracowali z Dykstrą, z firmą projektową, która ma w swoim standingu (dorobku – red.) wiele ładnych żaglowców – mówi rektor.

Brakuje ponad 86 milionów złotych. Rektor czeka na decyzję rządu

Największą przeszkodą w rozpoczęciu inwestycji pozostaje finansowanie. Uniwersytet Morski przeznaczył na budowę nowego żaglowca 340 milionów złotych brutto. Tymczasem najtańsza oferta opiewa na ponad 426 milionów złotych.

Oznacza to, że uczelni brakuje ponad 86 milionów złotych. W przypadku wyboru gdyńskiej stoczni CRIST różnica wyniosłaby ponad 112 milionów złotych, a oferty szczecińskiego Wulkana – ponad 157 milionów.

Wszystkie zgłoszone oferty są wyższe niż przyznana kwota. I czekamy teraz na potwierdzenie rządu, czy możemy dalej procedować, czy te fundusze przyznane zostaną zwiększone, czy też trzeba będzie powtórzyć znowu przetarg – tłumaczy rektor.

„Dar Młodzieży” (Ilustracja: Maciej Zieliński, Mateusz Krymski) / PAP

Kiedy może rozpocząć się budowa następcy „Daru Młodzieży”?

Jeśli uda się zapewnić dodatkowe finansowanie, wybrać wykonawcę i uniknąć protestów, umowa mogłaby zostać podpisana już na początku 2027 roku.

Na początku przyszłego roku, myślę, że już styczeń, luty maksymalnie powinniśmy taką umowę podpisywać. Jeżeli nie będzie protestów, to w lutym rozpoczniemy już tę prawdziwą budowę statku – zapowiada rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Profesor podkreśla jednak, że to optymistyczny scenariusz, zależny od dalszych decyzji finansowych i przebiegu postępowania przetargowego.

Jak będzie nazywał się nowy żaglowiec?

Nierozstrzygnięta pozostaje również kwestia nazwy następcy „Daru Młodzieży”. Do uczelni wpłynęły tysiące propozycji, ale żadna nie została dotąd wybrana. Rektor zdradza, że nazwa ma zostać ogłoszona podczas rozpoczęcia cięcia blach pod budowę nowego statku.

Najpierw zbudujmy ten statek. To jest najważniejsze. Ustaliłem na jednym ze spotkań w ministerstwie, że podczas cięcia blach ogłosimy, jaka jest nazwa – mówi.

Profesor ma jednak jasne oczekiwania wobec przyszłej nazwy. Powinna być krótka, dźwięczna i łatwa do wymówienia również dla obcokrajowców.

Im krótsza nazwa, tym lepiej, ale musi być dźwięczna i ładnie musi coś oznaczać w języku polskim i powinna być ładnie wymieniana przez obcokrajowców, nie tylko Anglików, ale przecież statek będzie pływał po całym świecie. To ma być nasz ambasador – podkreśla.