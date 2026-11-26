O szczegółach poinformował szef Kancelarii Premiera, Jan Grabiec, w programie „News Michalskiego” na antenie TVN24+. Wpis na ten temat umieścił też na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka.
Wkrótce więcej informacji.
Rząd Donalda Tuska podjął decyzję w sprawie finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Od teraz środki na działalność TK będą przekazywane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a ich zapewnienie zagwarantuje minister finansów Andrzej Domański.
O szczegółach poinformował szef Kancelarii Premiera, Jan Grabiec, w programie „News Michalskiego” na antenie TVN24+. Wpis na ten temat umieścił też na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka.
Wkrótce więcej informacji.