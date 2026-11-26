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Premier Tusk zdecydował. Trybunał Konstytucyjny z nowym źródłem finansowania

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Rząd Donalda Tuska podjął decyzję w sprawie finansowania Trybunału Konstytucyjnego. Od teraz środki na działalność TK będą przekazywane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, a ich zapewnienie zagwarantuje minister finansów Andrzej Domański.