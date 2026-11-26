RMF24

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział utworzenie strefy zakazu lotów przy wschodniej granicy naszego kraju. „To ułatwi działania, ponieważ zniesie ograniczenia, które nas blokują” - tak pomysł wprowadzenia wspomnianej strefy ocenił na antenie Radia RMF24 były pilot samolotów naddźwiękowych, major rezerwy Michał Fiszer.

„Otwieramy furtkę dla sojuszników”

Zapowiedź wprowadzenia strefy zakazu lotów wiąże się z nasileniem działań Rosji przy granicy naszego kraju w ostatnich dniach. 20 listopada polską przestrzeń powietrzną naruszyły bowiem trzy rakiety manewrujące, natomiast w poniedziałek granicę przekroczył rosyjski bezzałogowiec.

Zakaz lotów nad wschodnią granicą? "Furtka dla sojuszników, żeby mogli otwierać ogień" Czas: 10:33

Strefa zakazu lotów miałaby sięgać kilkunastu kilometrów w głąb kraju i ułatwić działanie wojska. Zdaniem majora Fiszera takie rozwiązanie byłoby bardzo dobrym pomysłem. To ułatwi działania, ponieważ zniesie prawno-proceduralne ograniczenia, które nas blokują - stwierdził. O jakich ograniczeniach mowa?

Zgodnie z prawem międzynarodowym istnieje domniemanie, że do momentu wzrokowej czy wizualnej identyfikacji obiektu powietrznego, może to być statek cywilny. W związku z tym, statku nie wolno zestrzelić przed wizualną identyfikacją - tłumaczył.

Jeżeli jednak taką strefę by wprowadzono, oznaczałoby to, że w jej obrębie obowiązywałby zakaz lotów cywilnych. Z automatu to domniemanie znika. Otwieramy furtkę dla sojuszników, żeby mogli otwierać ogień bez wzrokowej identyfikacji celu - wyjaśnił major.

„W Rosji niewiele się zmieniło”

W związku z zapowiedzią wprowadzenia strefy zakazu lotów pojawia się pytanie, czy taki ruch nie zostanie odebrany przez Rosję jako pewnego rodzaju eskalacja? Przepraszam bardzo, ale kto eskaluje? Kto wysyła pociski rakietowe z głowicami bojowymi na nasze terytorium? - skwitował Fiszer.

Ja jestem wychowany jeszcze w PRL-u, na Ronaldzie Reaganie, który okazał się być człowiekiem twardym. Przeciwstawiał się imperializmowi sowieckiemu. W Rosji niewiele się zmieniło od tamtej pory. Komunizm został zastąpiony systemem mafijnym, ale poza tym dążenia Moskwy są dalej takie same - stwierdził.

Czy będziemy wystarczająco skuteczni?

Co do pomysłu zaproponowanego przez wiceministra obrony narodowej pojawiła się jeszcze jedna wątpliwość. Czy Polska rzeczywiście ma zdolność, by taką strefę utrzymać? Pojawiają się głosy, że w zestrzeliwaniu jesteśmy o wiele mniej skuteczni od Ukrainy.

Nie dziwię się, że Ukraińcy są od nas bardziej skuteczni z prostego powodu. Oni mają wojnę. Zmobilizowali ludzi, rozmieścili na froncie wszystkie swoje jednostki przeciwlotnicze i prowadzą walkę. My tego zrobić nie możemy, ponieważ musimy prowadzić szkolenie - oznajmił.

Major zwrócił jeszcze uwagę na mankamenty wspomnianego szkolenia. Jednostki F-16 nieustannie operują nad wschodnią Polską i nie mogą prowadzić szkolenia, bo nie ma instruktorów, nie ma samolotów. Młodzi piloci czekają, szkolą się w spowolnionym tempie. Skąd mamy mieć pilotów combat ready, jak instruktorzy i dowódcy na okrągło są zaangażowani w dyżurowanie i operowanie? - podnosił.

Wiceszef MON, Cezary Tomczyk, zapowiedział, że rząd chce, by pod koniec grudnia br. lub na początku stycznia 2027 r. weszło w życie odpowiednie rozporządzenie dotyczące planowanej strefy zakazu lotów.

Opracowanie: Zuzanna Janeczek