Są oficjalne wyniki wyborów. Wiadomo, kto został prezydentem Krakowa

Łukasz Gibała prezydentem Krakowa
Według oficjalnych danych Łukasz Gibała uzyskał 62,12 proc. wszystkich głosów (161 184 tys.), a Monika Piątkowska 37,88 proc. (98 306 tys.)
Oficjalne wyniki potwierdziły zarazem to, co przez cały wieczór wskazywały sondaże late poll przeprowadzone przez OGB i Ipsos.
Gibała w rozmowie z RMF FM i Polsat News zapowiada pierwsze decyzje
Łukasz Gibała zapowiedział już pierwsze działania po objęciu urzędu:
Pierwsze dwie decyzje to jest A: Dolina Prądnika, ochrona prawie dwustu hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu dwudziestominutowego, który został skrócony do piętnastu minut.
Kandydat podkreślił, że jest przygotowany do objęcia stanowiska i ma już wybrany zespół współpracowników.
Byłem przygotowany już dwa lata temu, bo już wtedy była realna szansa na to, żeby wygrać. Więc tu myślę, że będziemy w stanie szybko ruszyć do pracy
- podsumował Gibała w rozmowie z RMF FM i Polsat News.
Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF24
W niedzielę, 11 października, odbył się specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i RMF24 podczas którego eksperci, politycy oraz publicyści dyskutowali o przyszłości stolicy Małopolski.
Reporterzy RMF FM byli obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały, by na bieżąco przekazywać najnowsze informacje i emocje towarzyszące kandydatom oraz ich sztabom. Maciej Sołtys i Michał Krasoń byli w sztabie Łukasza Gibały, a Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski w sztabie Moniki Piątkowskiej. W studiu RMF FM wyniki i wydarzenia skomentowali m.in.: Andrzej Duda, Jan Hoffman, Stanisław Mazur, Łukasz Orbitowski oraz aktywista miejski Maciej Fijak.
O znaczeniu krakowskich wyborów dla polityki ogólnokrajowej w studiu w Warszawie Tomasz Terlikowski rozmawiał z Dorotą Łobodą, Pauliną Piechną-Więckiewicz i Tobiaszem Bocheńskim.
Zobacz transmisję z tego wydarzenia:
Wieczór wyborczy powstał we współpracy z Polsat News.
Wyniki pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa
Pierwsza tura wyborów na prezydenta Krakowa odbyła się 27 września. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, który uzyskał poparcie 36,38 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc.
Na trzecim miejscu uplasował się Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 17,50 proc. głosów (44 772 głosy). Kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Owca z KW Razem (6,91 proc., 17 684 głosy), Daria Gosek-Popiołek z KW NL (4,81 proc., 12 303 głosy), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc., 10 523 głosy) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc., 947 głosów).
Przedterminowe wybory w Krakowie
Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
W poprzednich wyborach samorządowych w 2024 roku Miszalski (Koalicja Obywatelska) pokonał w drugiej turze Łukasza Gibałę, zdobywając 51,04 proc. głosów. Różnica między kandydatami wyniosła 5 434 głosy. Frekwencja wyborcza osiągnęła wtedy 45,50 proc.