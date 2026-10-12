Są oficjalne wyniki wyborów. Wiadomo, kto został prezydentem Krakowa

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Po przeliczeniu danych ze wszystkich 454 obwodów głosowania PKW ogłosiła oficjalne wyniki drugiej tury przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Został nim Łukasz Gibała. 12 października tuż po 9:30 nowy prezydent Krakowa będzie gościem RMF FM.

Łukasz Gibała prezydentem Krakowa

Według oficjalnych danych Łukasz Gibała uzyskał 62,12 proc. wszystkich głosów (161 184 tys.), a Monika Piątkowska 37,88 proc. (98 306 tys.)

Grafika: RMF FM, fot. Jan Graczyński/EastNews

Oficjalne wyniki potwierdziły zarazem to, co przez cały wieczór wskazywały sondaże late poll przeprowadzone przez OGB i Ipsos.

Wybory prezydenta Krakowa. Są najnowsze wyniki late poll Według najnowszego sondażu OGB przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, po podliczeniu ponad połowy komisji wyborczych, Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc. głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,4 proc. Frekwencja wyniosła 45,9 proc.

Gibała w rozmowie z RMF FM i Polsat News zapowiada pierwsze decyzje

Łukasz Gibała zapowiedział już pierwsze działania po objęciu urzędu:

Pierwsze dwie decyzje to jest A: Dolina Prądnika, ochrona prawie dwustu hektarów terenów zielonych. Chodzi o to, żeby tam powstał park, a nie kolejne betonowe osiedle. A druga decyzja to przywrócenie poprzednich taryf, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza przywrócenie biletu dwudziestominutowego, który został skrócony do piętnastu minut.

Kandydat podkreślił, że jest przygotowany do objęcia stanowiska i ma już wybrany zespół współpracowników.

Byłem przygotowany już dwa lata temu, bo już wtedy była realna szansa na to, żeby wygrać. Więc tu myślę, że będziemy w stanie szybko ruszyć do pracy

- podsumował Gibała w rozmowie z RMF FM i Polsat News.

Gibała o pierwszej decyzji jako prezydent. Piątkowska gratuluje i zapowiada kontrole „Wszystko wskazuje na to, że po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto” – powiedział w niedzielę wieczorem Łukasz Gibała, który, według sondaży, zostanie nowym prezydentem Krakowa. Monika Piątkowska podziękowała swoim wyborcom, rodzinie i…

Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF24

W niedzielę, 11 października, odbył się specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM i RMF24 podczas którego eksperci, politycy oraz publicyści dyskutowali o przyszłości stolicy Małopolski.

Reporterzy RMF FM byli obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały, by na bieżąco przekazywać najnowsze informacje i emocje towarzyszące kandydatom oraz ich sztabom. Maciej Sołtys i Michał Krasoń byli w sztabie Łukasza Gibały, a Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski w sztabie Moniki Piątkowskiej. W studiu RMF FM wyniki i wydarzenia skomentowali m.in.: Andrzej Duda, Jan Hoffman, Stanisław Mazur, Łukasz Orbitowski oraz aktywista miejski Maciej Fijak.

Andrzej Duda w RMF FM o Łukaszu Gibale: „Wielki triumf, wielkie zwycięstwo” „Nie jestem zaskoczony tymi wynikami. Oczywiście wolę czekać z potwierdzeniem do ostatecznych wyników, natomiast fakty są takie, że byłby to straszny blamaż ze strony firm robiących sondaże, gdyby się okazało, że ten wynik bardzo by się zmienił.…

O znaczeniu krakowskich wyborów dla polityki ogólnokrajowej w studiu w Warszawie Tomasz Terlikowski rozmawiał z Dorotą Łobodą, Pauliną Piechną-Więckiewicz i Tobiaszem Bocheńskim.

Zobacz transmisję z tego wydarzenia:

Wieczór wyborczy powstał we współpracy z Polsat News.

Wyniki pierwszej tury wyborów na prezydenta Krakowa

Pierwsza tura wyborów na prezydenta Krakowa odbyła się 27 września. Najwięcej głosów zdobył Łukasz Gibała, który uzyskał poparcie 36,38 proc. wyborców. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska z wynikiem 29,91 proc.

Na trzecim miejscu uplasował się Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 17,50 proc. głosów (44 772 głosy). Kolejne miejsca zajęli: Aleksandra Owca z KW Razem (6,91 proc., 17 684 głosy), Daria Gosek-Popiołek z KW NL (4,81 proc., 12 303 głosy), Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej (4,11 proc., 10 523 głosy) oraz Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji Polskiej (0,37 proc., 947 głosów).

„Deklasacja”. Drewnicki, Miller, Pełczyńska-Nałęcz komentują wyniki wyborów w Krakowie „Deklasacja. Kraków zdecydował: chce zmiany i porządnej miotły! Mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska” - napisał Michał Drewnicki z PiS, który w I turze zajął trzecie miejsce. „Kraków zdecydował.…

Przedterminowe wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie to efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.

W poprzednich wyborach samorządowych w 2024 roku Miszalski (Koalicja Obywatelska) pokonał w drugiej turze Łukasza Gibałę, zdobywając 51,04 proc. głosów. Różnica między kandydatami wyniosła 5 434 głosy. Frekwencja wyborcza osiągnęła wtedy 45,50 proc.