Łukasz Gibała: Wszystkie szafy otworzymy na oścież. Sam jestem ciekaw, co z nich wypadnie

RMF24

„Wszystkie szafy otworzymy na oścież. Dokładnie pokażemy mieszkańcom, co w nich jest. Sam jestem ciekaw, co wypadnie” - powiedział w rozmowie na antenie internetowego Radia RMF24 Łukasz Gibała, prezydent elekt Krakowa. Dopytywany, czy spodziewa się „trupów”, mówił: „Jak popatrzymy na prezydenta Jacka Majchrowskiego, który mnie krytykował i krytykuje, to jakieś powody muszą być. Może to jest ten powód, że tam są te trupy” - dodał.

Łukasz Gibała podkreślił, że głównym tematem, jakim trzeba zająć się w trakcie krótkiej kadencji, jest dług Krakowa. Trzeba działać na kilku płaszczyznach. Z jednej strony zrobimy rzetelny audyt i poszukamy oszczędności takich, które nie uderzą w mieszkańców. Z drugiej strony zwiększenie bazy podatkowej, czyli na przykład zachęcanie mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, a nie są zameldowani, żeby się meldowali. Z trzeciej strony opłata turystyczna – mówił.

Audyt, o którym mowa, ma być dostępny dla mieszkańców Krakowa.

Od 1 stycznia zmiany w komunikacji miejskiej

Nie obiecuję wielkich inwestycji. Te drobne rzeczy, takiej jak zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów czy powrócenie do starej taryfy biletowej, musimy zrobić – przekonywał Gibała.

Prezydent elekt został zapytany, kiedy przywrócony zostanie bilet 20-minutowy. Od 1 stycznia – zadeklarował.

Gibała chce spotkania z Piątkowską. „Zakładam, że jest profesjonalistką”

Wybrany na prezydenta Krakowa zadeklarował, że chce się spotkać ze swoją konkurentką z II tury wyborów – Moniką Piątkowska.

Chce to zrobić jak najszybciej. Mam nadzieję, że w tym tygodniu do tego spotkania dojdzie – zaznaczył. Dopytywany, czy biorąc pod uwagę temperaturę sporu w czasie kampanii i liczbę pozwów, taka rozmowa będzie miła, odpowiadał: A dlaczego nie? Zakładam, że pani senator jest profesjonalistką i ta porażka nie wpłynie na jej chęć pomocy prezydentowi elektowi w – na przykład – zdobywaniu środków w Warszawie dla Krakowa.

Gibała zapowiada referendum „w pierwszej połowie przyszłego roku”

Łukasz Gibała uważa, że mieszkańcy Krakowa powinni się wypowiedzieć w sprawie funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Zapowiedział, że głosowanie powinno się odbyć „w pierwszej połowie przyszłego roku”.

„Będą tam dwie opcje. Jedna jest taka, którą ja będę rekomendował, żeby SCT ograniczyć do ścisłego centrum oraz drugą, żeby ją pozostawić w wersji ambitnej, która obejmuje dużą część powierzchni miasta” – tłumaczył.

Skąd wezmą się na to pieniądze? Gibała stwierdził, że można na przykład uciąć koszty promocji Krakowa. Wydajemy kilkanaście mln na promocję, a Kraków jest świetnie już wypromowany. Nie potrzebujemy tego wydawać. Koszt jednego referendum są 2-3 mln. Gdybyśmy jedno referendum w roku organizowali ścinając o połowę wydatki na promocję, to i tak mamy jeszcze więcej pieniędzy – wyjaśniał.

Gibała zapowiada referendum „w pierwszej połowie przyszłego roku”

Łukasz Gibała uważa, że mieszkańcy Krakowa powinni się wypowiedzieć w sprawie funkcjonowania Strefy Czystego Transportu. Zapowiedział, że głosowanie powinno się odbyć „w pierwszej połowie przyszłego roku”.

Będą tam dwie opcje. Jedna jest taka, którą ja będę rekomendował, żeby SCT ograniczyć do ścisłego centrum oraz drugą, żeby ją pozostawić w wersji ambitnej, która obejmuje dużą część powierzchni miasta – tłumaczył.

Skąd wezmą się na to pieniądze? Gibała stwierdził, że można na przykład uciąć koszty promocji Krakowa. Wydajemy kilkanaście mln na promocję, a Kraków jest świetnie już wypromowany. Nie potrzebujemy tego wydawać. Koszt jednego referendum są 2-3 mln. Gdybyśmy jedno referendum w roku organizowali ścinając o połowę wydatki na promocję, to i tak mamy jeszcze więcej pieniędzy – wyjaśniał.

Gibała chciałby organizować dwa referenda na kadencję. Krótka kadencja, którą rozpocznie prezydent elekt może jednak spowodować, że do wyborów zorganizowane zostanie tylko jedno referendum w sprawie SCT. Jakie mogłyby być kolejne tematy, którymi należy się zająć? Choćby wprowadzenie stref wolnych od najmu krótkoterminowego.

„Zarządy spółek zredukuję”

Prezydent elekt zadeklarował, że nawet jeśli nie będzie miał większości w Radzie Miasta Krakowa, to „i tak zarządy (spółek miejskich – przyp. RMF FM) zredukuje i wymieni”. Podkreślił, że była to jego obietnica, dlatego planuje wybrać nowe zarządy w drodze konkursów. Stwierdził, że chce, by media ogólnopolskie i lokalne patrzyły mu w tej sprawie na ręce.

Zależy mi na tym, żeby te stanowiska były obsadzone przez najlepszych fachowców wybranych w transparentnych konkursach – zaznaczył.

Kto w drużynie Gibały?

Gibała ujawnił, że toczą się rozmowy w sprawie obsadzenia funkcji wiceprezydentów. Zaznaczył jednocześnie, że żaden z nich nie będzie posiadał legitymacji partyjnej. Na stanowisko nie może zatem liczyć Michał Drewnicki z PiS. A co z inicjatorem referendum Janem Hoffmanem? Będzie pracował na rzecz miasta czy na stanowisku wiceprezydenta, czy innym? Tego nie wiem – mówił.

Lider Krakowa dla Mieszkańców wskazał jednak kilka nazwisk osób, z którymi będzie współpracował. Jedną z tych osób jest dr Jacek Mosakowski, ekspert od transportu, założyciel Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Gibała wymienił też Tomasza Brzostowskiego. Człowiek, który był członkiem zarządów Hitachi, awansował tam praktycznie od samego dołu i zarządzał kilkoma tysiącami osób na całym świecie. Tego typu osób jest mnóstwo. Jest Artur Ławrowski, w przeszłości dużej szkoły (…). Tych osób jest mnóstwo, część z nich już dostała propozycję i jest zainteresowana, żeby pracować dla naszego miasta.