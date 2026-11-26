RMF24

Z listy sędziów Trybunału Konstytucyjnego zniknęło nazwisko Jarosława Wyrembaka. Na oficjalnej stronie TK, zamiast kompletu piętnastu członków, widnieje tylko czternaście nazwisk. Czy Wyrembak wciąż jest sędzią, czy też jego kadencja wygasła i wakat po nim ma zostać uzupełniony? Konstytucjonaliści nie są w tej materii zgodni.

Zniknięcie z listy sędziów Wyrembaka, który uznawany jest za tzw. sędziego dublera, nie przeszło bez echa. To postać, która od lat budzi kontrowersje, a jego obecność w TK była przedmiotem sporów politycznych i prawnych. Co ciekawe, nie ma go także na liście sędziów w stanie spoczynku, gdzie wciąż figurują inni tzw. sędziowie dublerzy - zauważa „Rzeczpospolita”.

Hetman: Protest przed TK już wygasł. Pół Polski miało bekę z tego, co zrobili Władze Warszawy wydały zakaz organizacji zgromadzenia publicznego przy siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. „Patrzę na obrazki w telewizji i tam już naprawdę niewiele osób bierze udział w tym proteście. On został kompletnie ośmieszony przez…

Sędzia Wyrembak znika z listy TK

Wyrembak został wybrany do TK w miejsce śp. Henryka Ciocha, który sam był tzw. dublerem powołanym w miejsce Romana Hausera – sędziego wybranego przez poprzedni Sejm, lecz nie zaprzysiężonego przez prezydenta Andrzeja Dudę. To właśnie te kontrowersje wokół powołań z 2015 roku były jednym z powodów, dla których Trybunał Sprawiedliwości UE uznał w 2025 roku, że polski TK nie spełnia standardów niezawisłego i bezstronnego sądu.

Sam zainteresowany nie ukrywa, że nie interesował się tym tematem i nawet nie wie, czy został skreślony z listy płac.

Jeśli obecne władze TK nie uznają Wyrembaka za sędziego, powinny ogłosić wakat i rozpocząć procedurę wyboru nowego członka Trybunału. Tak się jednak nie stało – w debacie publicznej mówi się o wyborze następcy dopiero pod koniec stycznia 2027 roku, kiedy formalnie kończy się kadencja Wyrembaka.

Wychodzi na to, że Wyrembak nie jest już sędzią TK, ale jego kadencja nadal trwa.

Eksperci: chaos prawny i niekonsekwencja

Konstytucjonaliści nie są zgodni co do statusu Wyrembaka. Prof. Marcin Wiącek, były rzecznik praw obywatelskich, podkreśla, że uchwała Sejmu z marca 2024 roku jednoznacznie uznała powołania Wyrembaka, Muszyńskiego i Piskorskiego za nielegalne. Jego zdaniem miejsca po tych sędziach są wolne i można je obsadzić już teraz, a czekanie do końca kadencji jest niekonsekwencją.

Podobnego zdania jest dr Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, który zwraca uwagę na niespójność działań TK i możliwe kalkulacje polityczne.

Z kolei prof. Jacek Zaleśny z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Ryszard Piotrowski podkreślają, że mandat sędziego TK wygasa tylko w ściśle określonych przypadkach – śmierci, rezygnacji, prawomocnym skazaniu lub orzeczeniu dyscyplinarnym. W przypadku Wyrembaka żadna z tych przesłanek nie zaistniała, a decyzje administracyjne, takie jak usunięcie z listy na stronie internetowej, nie mają mocy prawnej.

Sąd dyscyplinarny TK miał zdecydować ws. Święczkowskiego. Wniosek adwokata wymusił przerwę Posiedzenie sądu dyscyplinarnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych sędziego Bogdana Święczkowskiego będzie kontynuowane w czwartek. Sędziowie dziś zajmowali się tą kwestią przez ponad trzy…

Wyrembak: Nie jestem dublerem

Sam Jarosław Wyrembak stanowczo odrzuca zarzuty o bycie „dublerem”. Jego zdaniem kadencja sędziego TK rozpoczyna się dopiero od momentu zaprzysiężenia przez prezydenta, a nie od wyboru przez Sejm. W przypadku Romana Hausera zaprzysiężenie nie nastąpiło, więc – jak twierdzi Wyrembak – nie można mówić o zajęciu czyjegoś miejsca.

Na portalu X sędzia napisał: „Nie pozwolę, by niezaprzysiężone przez prezydenta RP towarzystwo przebierańców, udających urzędujących sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zakłamywało rzeczywistość i próbowało wykluczać mnie z grona legalnych sędziów”.