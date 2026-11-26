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Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał postanowienie o postawieniu zarzutów b. koordynatorowi SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym Dawidowi K. Jak przekazał rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula, zarzuty postawione Dawidowi K. dotyczą rzetelności wykonywania zawodu lekarza, naruszenia etyki i podważania zaufania do zawodu.

W czerwcu portal Zero.pl ujawnił nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Jak informował wówczas portal, Dawid K. jako koordynator SOR-u w tej placówce miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez medyka oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W październiku Dawid K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Jak wygląda postępowanie ws. odpowiedzialności zawodowej lekarzy?

Postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy prowadzą rzecznicy okręgowi, jednak gdy zachodzą szczególne przesłanki, sprawę może prowadzić rzecznik na szczeblu naczelnym. Wydane postanowienie o postawieniu zarzutów świadczy o tym, że sprawa jest zaawansowana, czyli został przez rzecznika zebrany materiał dowodowy który wskazuje na popełnienie przewinienia zawodowego.

Lekarz po odebraniu postanowienia o postawieniu zarzutów ma na odniesienie się do nich 14 dni. Jako obwiniony może bronić się sam lub za pośrednictwem prawnika. Po otrzymaniu stanowiska obwinionego Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zdecyduje, czy należy poszerzyć postępowanie wyjaśniające o kolejny materiał dowodowy. Może też uznać wyjaśnienia obwinionego za wystarczające i umorzyć postępowanie. Kolejna możliwa ścieżka, to wniosek rzecznika do Okręgowego Sądu Lekarskiego o ukaranie.

Czy Dawid K. będzie mógł dalej leczyć pacjentów? Prezes NIL: Mamy kalekie prawo W ciągu kilku tygodni może zapaść decyzja, czy lekarz Dawid K., negatywny bohater afery w warszawskim Szpitalu Południowym, będzie mógł dalej leczyć pacjentów – ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o młodego medyka bez specjalizacji, byłego radnego…

Sąd po rozpoznaniu sprawy może orzec m.in. kary w postaci odebrania lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu. Inne kary to nagana, kara pieniężna czy zakaz pełnienia funkcji kierowniczych. Od prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje lekarzowi odwołanie do Sądu Najwyższego.



Narodowy Fundusz Zdrowia w środę poinformował, że zakończył kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym i nałożył na placówkę 2,3 mln zł kary. Wśród nieprawidłowości stwierdzono przyjmowanie pacjentów poza kolejnością i wykazywanie w grafikach dyżurów lekarzy, którzy pracowali w tym czasie w innym miejscu.